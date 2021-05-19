【美國經濟】耶倫為拜登加稅建議護航　促美商界支持

▲ 耶倫指拜登的2.2萬億美元基礎設施企業增稅計劃，將提高美國公司的淨利潤及其全球競爭力，敦促美國商界支持。（法新社資料圖片）

美國財政部長耶倫（Janet Yellen）周二為總統拜登（Joe Biden）的2.2萬億美元基礎設施企業增稅計劃辯護，她告訴美國商會，這些計劃將增強美國企業的盈利能力和競爭力。

耶倫在致美國商會的講話中表示，「美國就業計劃（American Jobs Plan）」的基礎設施投資，將直接給美國人帶來好處、創造就業機會，並只是「使公司稅率恢復歷史規範。」

「我們有信心，美國就業計劃中的投資和稅收一攬子計劃，將提高美國公司的淨利潤，並提高其全球競爭力。我們希望企業領導者們同樣這麼認為，並支持就業計劃。」她說。

拜登目前提議將美國公司稅率從21%提高到28%，同時與主要經濟體就全球最低公司稅進行談判。拜登的計劃還涉及了道路和橋樑等傳統基礎設施，並提議投資於寬頻網絡、研發、現代化的學校以及擴大托兒服務，以使更多的婦女加入勞動大軍。

耶倫表示，拜登的計劃將彌補浪費的時間，投資於可再生能源技術並防禦網絡威脅。

「隨著私營部門參與推動全球經濟轉型的新技術、新投資和新產品的開發，向綠色經濟的過渡將為經濟發展，提供數十年的動力並創造就業機會。」耶倫稱。

耶倫還表示，拜登的美國家庭計劃（American Families Plan）將加強從幼兒期到社區大學的教育，以幫助建立一支有競爭力的勞動力隊伍，並與兒童貧困作鬥爭。

她還說，在貿易和投資領域，拜登政府將爭取一個公平的競爭環境。

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編輯：李勝君

