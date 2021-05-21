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【越南疫情】鴻騰精密越南生產設施暫時關閉 所有未隔離員工已接受強制檢測

股市 22:21 2021/05/21

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越南疫情升溫，鴻海子公司鴻騰精密稱越南生產設施暫時關閉。

東南亞疫情升溫，鴻海集團子公司鴻騰精密 （06088） 披露，鑒於越南疫情的最新情況，越南北江省政府最近於省內實施系列疫情防控措施，例如強制性檢測和隔離、限制人員及原材料進出生產設施以及強制關閉四個工業園區，集團位於北江省Van Trung Industrial Park（雲中工業園區）的生產設施自5月18日起暫時關閉以及暫停生產。

鴻騰精密表示，將充分利用全球製造資源，以減少相關措施的影響及滿足客戶需求。所有並未隔離的員工已接受強制性COVID-19檢測，集團亦尋求獲得有關當局的安全區認可以恢復生產，並正在等待當局宣佈重新開放部分或全部越南生產設施。

外電本周報道，越南北部的北江省已經指示鴻海（Foxconn）及立訊精密（Luxshare）暫時關閉當地的工廠。北江省人民委員會主席Le Anh Duong稱，鴻海及立訊精密正根據要求暫時關閉整間工廠，政府將派健康官員幫助盡快恢復營運，並控制疫情。Le Anh Duong續指，希望兩周之內工廠能夠恢復運作，減少對全球供應鏈的影響。

鴻海包機接載印度廠部分人員　直飛送回台灣【下一頁】

鴻海回應表示，集團部分下屬公司正配合北江地區的整體疫情防控政策，暫停營運。北江省在周二下令，由於疫情原因，暫時關閉四家工業園區，其中三家園區中設有鴻海的工廠。

鴻海、立訊精密均為蘋果（美：AAPL）供應鏈公司，立訊精密沒有回應查詢。

外媒早前報道，應蘋果公司要求，鴻海將部分iPad和MacBook的組裝從中國轉移到越南，因為蘋果希望將生產分散化，以最大程度減少中美貿易緊張帶來的影響。

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編輯：陳健婷

疫情 鴻海 東南亞 越南

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