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【蘋果供應鏈】鴻海、立訊精密越南工廠暫時關閉抗疫 冀兩周恢復運作

股市 23:19 2021/05/18

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鴻海、立訊精密在越南北部的工廠暫時關閉抗疫。

東南亞疫情升溫，外電報道，越南北部的北江省已經指示鴻海（Foxconn）及立訊精密（Luxshare）暫時關閉當地的工廠。北江省人民委員會主席Le Anh Duong稱，鴻海及立訊精密正根據要求暫時關閉整間工廠，政府將派健康官員幫助盡快恢復營運，並控制疫情。

Le Anh Duong續指，希望兩周之內工廠能夠恢復運作，減少對全球供應鏈的影響。

鴻海回應表示，集團部分下屬公司正配合北江地區的整體疫情防控政策，暫停營運。北江省在周二下令，由於疫情原因，暫時關閉四家工業園區，其中三家園區中設有鴻海的工廠。

鴻海包機接載印度廠部分人員　直飛送回台灣【下一頁】

鴻海、立訊精密均為蘋果（美：AAPL）供應鏈公司，立訊精密沒有回應查詢。

外媒早前報道，應蘋果公司要求，鴻海將部分iPad和MacBook的組裝從中國轉移到越南，因為蘋果希望將生產分散化，以最大程度減少中美貿易緊張帶來的影響。

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編輯：陳健婷

疫情 鴻海 東南亞 越南

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