【Bitcoin幣災】內地政府接連開腔封殺虛幣 國務院晚上再發聲明　比特幣急挫一成（第二版）

▲ 內地全面封殺比特幣等虛擬貨幣應用 比特幣下試40000美元

比特幣（Bitcoin）、以太幣等加密貨幣今年飛漲，內地本周擬再收緊應用，全面封殺比特幣等虛擬貨幣，令比特幣單日價格幾乎跌穿30000美元關口。今早（20日）比特幣價格反彈，一度重回42000美元。不過，中國國務院金融穩定發展委員會晚上指出，要防範金融風險，打擊比特幣挖礦和交易行為，拖累虛擬貨幣急跌。在晚上10時後，多隻虛擬貨幣急跌，幣安顯示，比特幣最新跌穿38000美元，報37881美元，24小時跌幅逾9%。另外，以太幣急挫逾12%，現報2518美元。

據Coindesk數據顯示，今早比特幣曾見42045美元，24小時內升幅達24.9%；以太幣價格亦曾突破2900美元，報2894美元，24小時內升幅45%。

中國互聯網金融協會、中國銀行業協會及中國支付清算協會聯合發布指，近期虛擬貨幣價格暴漲暴跌，虛擬貨幣交易炒作活動有所反彈，批評「嚴重侵害人民群眾財產安全，擾亂經濟金融正常秩序」。三協會聯合公布，金融機構、支付機構不得開展與虛擬貨幣相關的業務。

不單三大協會發聲，被視為「挖礦」重鎮之一的內蒙古自治區，當地發改委公告，全面清理關停虛擬貨幣「挖礦」項目，設立舉報平台，嚴打偽裝成數據中心等4類虛擬貨幣「挖礦」企業。

圖看比特幣即日走勢、利淡消息

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比特幣價格周三失守40000美元後，晚上急跌至30000美元水平，24小時跌30.7%，一度低見30016.83美元。

在比特幣「幣災」之下，交易平台幣安（Binance）、Coindesk分別出現間歇異常，無法買賣或提取部分加密貨幣，加劇恐慌情緒。報價一度死機，coinbase表示，正在調查平台死機狀況。

經過一晚的暴跌，多名加密貨幣投資者現身支持下，比特幣從低位回彈近3成。方舟投資（Ark Invest）Cathie Wood認為，Bitcoin仍可升至50萬美元。

馬斯克、女股神、孫宇晨齊撐 比特幣瀉30%後反彈曾重上40000美元，可見【下一頁】

比特幣「極度恐懼」下或試哪一水平？可見【下一頁】

以太幣繼續吸資，比特幣仍處調整【下一頁】

被視為比特幣是次急挫的主因，內地三家金融業自律組織公告指出，虛擬貨幣不由貨幣當局發行，不具有法償性與強制性等貨幣屬性，不是真正的貨幣，不應且不能作為貨幣在市場上流通使用。開展法定貨幣與虛擬貨幣兌換及虛擬貨幣之間的兌換業務、作為中央對手方買賣虛擬貨幣、為虛擬貨幣交易提供信息中介和定價服務、代幣發行融資以及虛擬貨幣衍生品交易等相關交易活動，均違反有關法律法規，並涉嫌非法集資、非法發行證券、非法發售代幣票券等犯罪活動。

人行副行長李波早前指比特幣等必須接受嚴格監管【下一頁】

公告指，金融機構、支付機構等會員單位不得用虛擬貨幣為產品和服務定價，不得承保與虛擬貨幣相關的保險業務或將虛擬貨幣納入保險責任範圍，不得直接或間接為客戶提供其他與虛擬貨幣相關的服務，包括但不限於：為客戶提供虛擬貨幣登記、交易、清算、結算等服務；接受虛擬貨幣或將虛擬貨幣作為支付結算工具；開展虛擬貨幣與人民幣及外幣的兌換服務；開展虛擬貨幣的儲存、托管、抵押等業務；發行與虛擬貨幣相關的金融產品；將虛擬貨幣作為信托、基金等投資的投資標的等。

（第二版：更新比特幣及以太幣價格）

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編輯：區嘉俊