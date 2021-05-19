【Bitcoin】內地全面封殺比特幣等虛擬貨幣應用　比特幣下試40000美元

▲ 內地全面封殺比特幣等虛擬貨幣應用 比特幣下試40000美元

比特幣（bitcoin）、以太幣等加密貨幣今年飛漲，內地擬再收緊應用，全面封殺比特幣等虛擬貨幣。中國互聯網金融協會、中國銀行業協會及中國支付清算協會聯合發布指，近期虛擬貨幣價格暴漲暴跌，虛擬貨幣交易炒作活動有所反彈，批評「嚴重侵害人民群眾財產安全，擾亂經濟金融正常秩序」。三協會聯合公布，金融機構、支付機構不得開展與虛擬貨幣相關的業務。

比特幣今日價格再受壓，周三（19日）早上低見40599美元，為今年2月以來低位，最新報41000美元，24小時跌9%，但年初至今累計升幅仍逾4成。另一主流貨幣以太幣最新報3195美元，24小時間跌6%。

以太幣繼續吸資，比特幣仍處調整【下一頁】

公告指出，虛擬貨幣不由貨幣當局發行，不具有法償性與強制性等貨幣屬性，不是真正的貨幣，不應且不能作為貨幣在市場上流通使用。開展法定貨幣與虛擬貨幣兌換及虛擬貨幣之間的兌換業務、作為中央對手方買賣虛擬貨幣、為虛擬貨幣交易提供信息中介和定價服務、代幣發行融資以及虛擬貨幣衍生品交易等相關交易活動，均違反有關法律法規，並涉嫌非法集資、非法發行證券、非法發售代幣票券等犯罪活動。

人行副行長李波早前指比特幣等必須接受嚴格監管【下一頁】

公告指，金融機構、支付機構等會員單位不得用虛擬貨幣為產品和服務定價，不得承保與虛擬貨幣相關的保險業務或將虛擬貨幣納入保險責任範圍，不得直接或間接為客戶提供其他與虛擬貨幣相關的服務，包括但不限於：為客戶提供虛擬貨幣登記、交易、清算、結算等服務；接受虛擬貨幣或將虛擬貨幣作為支付結算工具；開展虛擬貨幣與人民幣及外幣的兌換服務；開展虛擬貨幣的儲存、托管、抵押等業務；發行與虛擬貨幣相關的金融產品；將虛擬貨幣作為信托、基金等投資的投資標的等。

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編輯：區嘉俊