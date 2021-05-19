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施耐德電氣CEO：疫下無法出差　有更多時間探素香港

商業 12:01 2021/05/19

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疫情為全球企業帶來轉變，施耐德電氣亦不例外。其主席及行政總裁Jean-Pascal Tricoire坦言，做了很多不一樣的事，包括去年尾決定投資ETAP Automation及Planon Beheer BV，協助公司未來發展。

同時，亦開始了比過往更靈活的「在家工作」（WFH）政策。Jean-Pascal感到，同事與同事之間雖然沒辦法見面，卻比過去更願意分享感受，更關心其他人，彼此更見互信。人與人之間的實際距離遠了，但心靈上的距離卻好像更接近。

我們的工作，跟一年半前很不同，現在透過科技工具協助，開會的時間可能更短但更有效率。能夠與2倍數量的投資者、5倍數量的客人會面。

沒有了交通的限制、時差帶來的障礙，反而好像變得更有效率。過去，他經常出差，但在沒有出差的14個月中，他有更多時間探索香港，到一些從來未到過的地方。疫情後會否繼續出差？Jean-Pascal表示他熱愛與不同朋友會面，但相信疫後出差政策、密度也會改變。

有些事情   疫下由不可能變成可能
不少評論均預計，疫情紓緩後，新常態會繼續，亦會影響不同行業的發展。Jean-Pascal指出，今日做的決定，要待明天來驗證，但他確信氣候轉變、可持續發展，將會是未來10年的重要議題，企業必須注意，甚至參與其中。

被問到未來的挑戰時，他強調科技不會是障礙，皆因很多技術本已存在，最大的挑戰是來自科技轉變的速度，以及人們的適應。他舉例，遙距工作並不是新鮮事，但今次疫情引證了其可行性。過去，有人質疑如何在香港管理一間法國公司，但疫情至今證明這是可行的。
 

最困難是改變人們的習慣，人們需要思考、建立、發問、聆聽不同的可能性。

記者：梁巧恩

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