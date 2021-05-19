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施耐德電氣香港舵手：健康辦公室解決方案查詢增

商業 10:30 2021/05/19

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施耐德電氣攻港多年，其香港區總裁趙啟文指，香港市場主要發展四大範疇，包括商業樓宇、數據中心、醫療護理、基礎建設及交通。

沒有細分哪個範疇最重要、佔比最高。但香港90%的耗電量來自樓宇建築，亦佔香港整體碳排放的60%。

感應器分析設施 助及早維修
他補充，現時「樓宇」範疇的客戶，大多是尋求設施替換或希望令樓宇變得更智能。樓齡較高的樓宇，就算已裝有感應器及相關軟件，大多主要用作收集數據，但近年新的感應器及軟件，既可使用應用程式操控，亦已擁有分析功能，甚至加入人工智能配合雲端運算作分析。

趙啟文指，分析可包括計算可改善的空間，例如減少耗電量，另外亦可預估設施的老化情況，及早更換或維修。

疫情期間，多了客戶查詢與健康辦公室相關的解決方案，如空氣、人流、社交距離監控，以及非接觸設備等。

施耐德電氣在港舉行不同活同及講座，向業界介紹最新的科技及趨勢。(受訪者提供)

香港有自己的「可發展計劃」
談到可持續發展，趙啟文指香港亦有「本地」計劃，如「Act for Green」策略，包括定下在2025年或之前，在全港安裝10,000個電動車充電點的目標。另外亦有「Grow future talent」及「Empower the community」政策，透過講座、活動，培育員工、學生以及業界人士，令他們明白可持續發展的重要性。

記者：梁巧恩

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