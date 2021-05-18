【科技股女股神】Cathie Wood方舟投資幾乎沽清蘋果持股 再減持移卡、買Twitter

▲ Cathie Wood旗下的方舟投資已經接近沽清蘋果股票。

有「科技股女股神」之稱的Cathie Wood旗下方舟投資（Ark Invest）在周一幾乎已經沽清所持有的蘋果（美：AAPL）股票。根據彭博彙編數據，方舟投資旗下唯一持有蘋果股票的Ark Fintech Innovation ETF沽出約18.84萬股蘋果，目前僅持有2702股。該ETF在5月10日已經將蘋果持股大削近三分一。

Ark ETF同時減持30.12萬股移卡 （09923） 、約21.23萬股Guidewire Software（美：GWRE）、約18.42萬股貝殼找房（美：BEKE）、約15.62萬股聲網Agora（美：API）。

Cathie Wood5月10日曾掟蘋果3分1持股【下一頁】

不過，Ark ETF買入101萬股Twitter（美：TWTR）、約73.73萬股Palantir Technologies（美：PLTR）、約25.99萬股Coinbase（美：COIN）、約14.7萬股Draftkings（美：DKNG）以及約19.19萬股Recursion Pharmaceuticals（美：RXRX）。

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編輯：陳健婷