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【樓市現象】樓市再旺業主叫價更強硬 YOHO Midtown 反價2萬元 上車客極速斥資830萬購入

股樓投資 10:07 2021/05/19

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疫情持續回穩，新盤熱賣，樓市氣氛更旺，最近放盤業主的議價空間明顯再收窄，更出現不少反價情況。一個位於YOHO Midtown的2房單位，日前反價2萬元沽出。 

【室內設計】70歲外公為愛孫大顯身手　裝修400呎8人住公屋　一房可放4張床　獲網民激讚：「愛心之作」，詳見【下一頁

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【筍工推介】信和集團招聘日提供1000個職位 有三成工作適合後生仔 副主席黃永光：年輕人是香港未來的希望，詳見【下一頁

中原地產元朗副區域營業經理王勤學表示，元朗二手市況保持不俗，普遍業主態度硬淨。市中心YOHO系列屋苑在剛過去的周末共錄得5宗成交，包括YOHO Midtown 2座中層A室，實用面積443平方呎，兩房間隔，叫價828萬元，反價2萬元，以830萬元沽出，折合實用呎價18,736元。

 

王勤學指，買家為首次置業，認為YOHO Midtown位置方便，樓價亦合預算，睇樓數天，見上址內櫳企理，火速拍板承接。

原業主則於2018年1月以685萬元買入單位，持貨3年，帳面獲利145萬元，升值21%。

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【樓市現象】二手又旺過嘉湖周末錄6宗成交 上車客怕遲買更貴 即睇即534萬元購兩房，詳見【下一頁

 

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記者：陳詠妍

疫情 YOHO MIDTOWN 首次置業 元朗

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