【室內設計】利用13萬元裝修455呎單位　打造日式輕工業風

對不少香港人來說，「上車」是窮盡一生去追尋的目標，而夢想成真時，當然想把自己的家居裝修成喜歡的模樣。無論是豪裝或是平裝，只要稍花心思，一樣可以打造出有格調的風格。這次荃灣翠豐臺單位的實用面積有455呎，過往不少個案動輒就要數十萬裝修費，惟戶主只花了約13萬便讓設計師打造出日式輕工業風。

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單位間隔「四正」，甫踏進屋內便有一扇幾近落地的大玻璃窗，感覺非常開揚，高樓底亦令空間感更為增添。全屋以木色地板鋪墊，屋內設計只使用米白、木色以及黑色三種顏色打造，而為了讓整體風格不致單調，以「線條」加強設計感。

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設計師在廳中以黑色射燈作為地台部分的照明，電燈黑色吊臂部分狀似工業風常見的復古金屬水管，而另外一盞燈則以黑色線條組成外罩，簡單又時尚。而地台旁邊放置了一個由黑色幼金屬管加木板做成的架，小小細節更帶出輕工業風格。而主人房則以黑框玻璃門劃分衣帽間和寢室，減低壓迫感之餘，亦讓兩扇窗戶為房間增加採光度。

裝修費用（不包家具電器） 清拆工程：約6.3萬元

油漆：約4萬元

木工工程：約7萬元

雜項：約8千元 共花費：約12.9萬元

*圖片及資料由「好師傅CoDeco裝修平台」提供。

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責任編輯：梁翠麗