華納媒體與競爭對手Discovery合併 AT&T套現430億美元

據路透社報道，美國電話電報（AT&T）將分拆華納媒體（WarnerMedia）並將其與競爭對手Discovery合併為新公司，包括CNN、HBO、HGTV和Food Network等，交易金額達430億美元（約3354億港元）。

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宣布合拼後，AT＆T的股價上漲約3％至33.23美元，AT＆T股東將分別持有新公司71％股份，Discovery的股東則持有29％股份。

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新合併後的公司的市值將超過1200億美元，並背負著580億美元的債務，其中包括來自華納媒體的430億美元及Discovery的150億美元。交易預計將在2022年中完成，尚待Discovery股東以及監管部門通過。

AT＆T表示，將利用套現後430億美元的收益以償還超過1600億美元的債務，亦計劃將派息比率從上季的六成降至四成。

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責任編輯：梁翠麗