  • 30°C
香港時間 : 2021518日 (二) 22:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

華納媒體與競爭對手Discovery合併 AT&T套現430億美元

環球政經 20:54 2021/05/18

分享：

據路透社報道，美國電話電報（AT&T）將分拆華納媒體（WarnerMedia）並將其與競爭對手Discovery合併為新公司，包括CNN、HBO、HGTV和Food Network等，交易金額達430億美元（約3354億港元）。

【兼職筍工】香港電台開設兩個兼職職位 時薪74至101元 你又有否興趣：【下一頁

    點擊圖片放大
    +9
    +8

宣布合拼後，AT＆T的股價上漲約3％至33.23美元，AT＆T股東將分別持有新公司71％股份，Discovery的股東則持有29％股份。

Microsoft Teams推出新功能 增設「Together Mode」加強親朋戚友聯繫：【下一頁

新合併後的公司的市值將超過1200億美元，並背負著580億美元的債務，其中包括來自華納媒體的430億美元及Discovery的150億美元。交易預計將在2022年中完成，尚待Discovery股東以及監管部門通過。

AT＆T表示，將利用套現後430億美元的收益以償還超過1600億美元的債務，亦計劃將派息比率從上季的六成降至四成。

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：梁翠麗

經濟 合併 分拆

下一篇文章

【大行點睇】8大中資收息股 最新大行評級及目標價一覽
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市現象】一次過交半年租　本來可安居　怎料業主撻租轉賣！
【樓市現象】一次過交半年租　本來可安居　怎料業主撻租轉賣！
【樓市現象】天賦海灣四房雙套3,000萬易手　業主持貨9年帳面僅賺6萬元
【樓市現象】天賦海灣四房雙套3,000萬易手　業主持貨9年帳面僅賺6萬元
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【欲哭無淚】難得抽中竟棄購　黃竹坑站晉環兩買家撻訂　其中一位失逾百萬訂金
【欲哭無淚】難得抽中竟棄購　黃竹坑站晉環兩買家撻訂　其中一位失逾百萬訂金