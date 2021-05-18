▲ 【收緊查冊】財匯局：收緊查冊不影響核數師工作 英國公眾登記冊逾十年前已不含公司董事住址

政府分階段實施新查冊制度提案，財務匯報局表示，收到新查冊制度實施提案及其對上市實體核數師工作的潛在影響的查詢，有關提案的細節尚待考慮，而附屬法例草案尚待公佈，財匯局知悉對提案所表達的不同的觀點，包括會計業界的觀點。

目前的提案建議，在全面實施《公司條例》（第 622 章）第47至59條規定的新查冊制度後，董事的個人住址及完整身分識別號碼（受保護資料）不會供公眾查閱，取而代之，董事個人的通訊地址和部分身分識別號碼可供查閱。

David Webb批評收緊查冊，詳見【下一頁】

財匯局引述英國的案例，指當地自2009年10月起，公眾登記冊不再包含公司董事的住址，而僅顯示其提供服務的地址，董事亦可以申請將有關其住址的資料從公眾歷史檔案中刪除。

當局又稱，在主要國際金融中心的其他司法管轄區，並沒有因為無法取得董事個人住址或完整身分識別號碼，而在進行審計項目或相關工作方面出現重大問題。與其他司法管轄區的核數師一樣，香港的核數師經驗豐富，有能力評估他們從公司註冊處及其他來源所取得的資料，是否足夠以達至審計目的。

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