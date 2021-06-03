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【收緊查冊】財匯局稱收緊查冊不影響核數師工作　CEO：發聲明前曾問業界、僅考慮核數需要（第二版）

宏觀解讀 18:55 2021/06/03

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【收緊查冊】財匯局：收緊查冊不影響核數師工作　英國公眾登記冊逾十年前已不含公司董事住址

政府分階段實施新查冊制度提案，財務匯報局5月中表示，收到外界查詢新查冊制度實施提案及其對上市實體核數師工作的潛在影響，該局知悉對提案所表達的不同的觀點，包括會計業界的觀點。財匯局認為，核數師不應假設僅有董事住址和身分識別號碼便是足夠適當的審計證據，被外界視為認同港府收緊查冊。

據港府提出的建議，收緊查冊後，董事的個人住址及完整身分識別號碼（受保護資料）不會供公眾查閱，取而代之，董事個人的通訊地址和部分身分識別號碼可供查閱。

不少會計業界都對港府收緊查冊有所保留，財匯局行政總裁Marek Grabowski最新表示，發表聲明前曾向業界非正式諮詢，但不便透露他們身份，重申該局認為收緊查冊的資料只佔核數工作的一小部分，單一修改不會對核數質素有明顯影響。

Grabowski補充，財匯局聲明僅針對上市實體核數工作而發表聲明，認為其他會計業界提出意見時，可能考慮到其他專業範疇如審計調查等行動。

財匯局批審計質素「遠低於標準」 會計師行需重大改進，可見【下一頁】

David Webb批評收緊查冊，詳見【下一頁】

財匯局在5月聲明引述英國的案例，指當地自2009年10月起，公眾登記冊不再包含公司董事的住址，而僅顯示其提供服務的地址，董事亦可以申請將有關其住址的資料從公眾歷史檔案中刪除。

當局又稱，在主要國際金融中心的其他司法管轄區，並沒有因為無法取得董事個人住址或完整身分識別號碼，而在進行審計項目或相關工作方面出現重大問題。與其他司法管轄區的核數師一樣，香港的核數師經驗豐富，有能力評估他們從公司註冊處及其他來源所取得的資料，是否足夠以達至審計目的。

相關文章：【公司查冊】會計師公會鄭中正：內地反較香港透明　上市公司商會歡迎收緊查冊

相關文章：【公司查冊】財庫局提建議公司可拒絕公眾查閱董事資料

港股 經濟 國際金融中心 香港 審計 會計 核數師 公司註冊處 財務匯報局 公司條例

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