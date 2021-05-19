  • 29°C
香港時間 : 2021519日 (三) 04:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】科濟藥業擬本周闖關 集資4億至5億美元

股樓投資 04:13 2021/05/19

分享：

內地生物製藥公司科濟藥業(CARsgen Therapeutics)傳將於本周四（20日）尋求上市聆訊，預計集資4億至5億美元，並將於下星期啟動預路演，高盛及瑞銀為聯席保薦人。

根據科濟藥業的初步招股文件顯示，公司於去年度錄得應佔虧損10.64億元人民幣，較2019年同期的虧損2.65億元人民幣增加。

對於是次上市集資所得，科濟藥業計劃將用於進一步開發核心候選產品BCMA CAR-T(CT053)；為正在進行及已籌劃的其他管線候選產品的研發活動提供資金；培養全面的製造及商業化能力；持續升級CAR-T技術及前期研發活動；以及一般營運用途。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：張以正

港股 IPO

下一篇文章

【大行點睇】大摩下調恒指目標至29200點 看好3大投資主題利好10個板塊 另薦12隻定價能力概念股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【樓市現象】天賦海灣四房雙套3,000萬易手　業主持貨9年帳面僅賺6萬元
【樓市現象】天賦海灣四房雙套3,000萬易手　業主持貨9年帳面僅賺6萬元
【樓市現象】一次過交半年租　本來可安居　怎料業主撻租轉賣！
【樓市現象】一次過交半年租　本來可安居　怎料業主撻租轉賣！
【欲哭無淚】難得抽中竟棄購　黃竹坑站晉環兩買家撻訂　其中一位失逾百萬訂金
【欲哭無淚】難得抽中竟棄購　黃竹坑站晉環兩買家撻訂　其中一位失逾百萬訂金