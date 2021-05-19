【新股IPO】科濟藥業擬本周闖關 集資4億至5億美元

內地生物製藥公司科濟藥業(CARsgen Therapeutics)傳將於本周四（20日）尋求上市聆訊，預計集資4億至5億美元，並將於下星期啟動預路演，高盛及瑞銀為聯席保薦人。



根據科濟藥業的初步招股文件顯示，公司於去年度錄得應佔虧損10.64億元人民幣，較2019年同期的虧損2.65億元人民幣增加。



對於是次上市集資所得，科濟藥業計劃將用於進一步開發核心候選產品BCMA CAR-T(CT053)；為正在進行及已籌劃的其他管線候選產品的研發活動提供資金；培養全面的製造及商業化能力；持續升級CAR-T技術及前期研發活動；以及一般營運用途。

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記者：張以正