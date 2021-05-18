【新股IPO】越秀服務傳本周闖關 集資最多19.5億元

過去不少內房股都分拆物業管理業務來港上市，且有部份上市後股價表現不俗。消息指，早前越秀（00123）公布將分拆物業管理業務公司越秀服務上市，公司將於本周四闖關，集資2億至2.5億美元（約15.6億至19.5億港元）。一旦闖關成功，越秀服務將隨即於下周展開預路演。越秀服務早於2月遞交上市申請，並委任了農銀、建銀、中信建投及越秀為保薦人。

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據初步招股文件顯示，越秀服務為大灣區綜合物途管理的龍頭企業之一。截至去年底越秀在管面積達3260萬平方米，在管項目達215個。另截至去年首9個月，營業收入按年增27.6%至7.82億元人民幣；純利按年增128%至1.26億元人民幣。是次集資所得主要用於收購及投資、發展增值服務、開發信息投術系統和智能社區及作一般資金用途。

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記者：張以正