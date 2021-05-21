【家居設計】戶主親自設計最合心意 鑽石型廳變長方形 方便擺傢俬兼大show「八哥」收藏品

裝修家居有人喜歡透過設計公司幫忙，只提出想要效果，由專人負責免去煩惱；亦有人喜歡親力親為，除了節省與不同負責人的溝通時間，最終成果又可以更貼近自己的「理想家」。有戶主與伴侶新居入伙，雖然面對十分「棘手」的鑽石型廳，不過她仍選擇自己一手一腳設計，再直接找師傅裝修，不但將鑽石型廳牆身「拉直」變成長方形，好好地劃分了客、飯廳，更將原有的開放式廚房改為傳統廚房，可謂巧同造化。

是次室內裝修個案是樓齡已有25年的將軍澳新都城一期，實用面積700呎，戶主Polly購入這個二手盤，與伴侶兩人同住。單位由去年10月裝潢，到今年2月初完工他們才正式入住。Polly稱在裝修前，用了半年時間做資料搜集，認識不同裝修物料及風格，亦透過不同的裝修平台了解報價內容，減少出現裝修問題及不必要的爭議。

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大廳的格局是香港獨有的鑽石型廳，Polly坦言設計上有不少事要考慮，除了想要好好展示他們多個比賽獎杯、如何收納跑鞋、電視放置的位置等等也是要費心之處。Polly設計將客廳的牆身「拉直」，將本來梯形的客廳搖身一變，改為長方形，格局變得更「四正」，可放置3人座大沙發，看電視也更為舒適。至於因牆身「拉直」而騰空出來的三角形空間，就變成長身展示櫃，主要用來展示他們喜愛的八哥狗狗收藏品。

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Polly表示「一直想要半開放式廚房」，不過原本單位是開放式廚房，她主要想阻隔油煙，但又考慮到如果要改為傳統有間隔的廚房，實際上並沒有窗透光，所以Polly將門口位改為玻璃趟門外，亦在牆身「開窿」，放置一面大玻璃，早上有日照時，陽光也可透入廚房，不用老是要開燈照明。廚房旁的大廳位則設成飯廳，不過由於位置較窄，Polly靈機一動，善用位置貼牆改成卡位，放置一張4人飯檯仍綽綽有餘，飯檯後方更可放置酒櫃，Polly對此設計感到十分滿意。

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裝修費用

清拆工程：3萬

電工：8萬

木工：10萬

油漆：6萬

傢俬：23萬

總計：50萬

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責任編輯：陳楚琨