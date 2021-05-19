【阿里巴巴】阿里巴巴達摩院研發新古籍識別系統　古籍數字化準確率達97.5%

▲ 「漢典重光」項目將古籍刻本數字化，給公眾翻閱、檢索及調用。

古籍珍貴，除了本身有的歷史價值，記載的內容亦是珍貴之處。阿里巴巴公益基金會、中國四川大學、加州大學柏克萊分校、中國國家圖書館及浙江圖書館等合作，藉「漢典重光」項目將古籍刻本數字化，給公眾翻閱、檢索及調用。

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古籍數字化的方法主要分為兩種：

1）純人工錄入

主要靠人手，將內容全數輸入至電腦中。

2）電腦與人工相結合

由電腦利用光學字元辨識（Optical character recognition，OCR）技術識別一部分文字，電腦無法識別的文字，由專家人手錄入，最終再由人工進行校對。

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新系統錄入古籍 效率提升近30倍

中國古籍全部字符約有數十萬，絕大部分不但不被現代字庫收錄，還會幾乎找不到樣本供人工智能（AI）學習。達摩院技術團隊與四川大學專家，為了解決上述問題，合作研發一套全新的古籍識別系統。

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新系統利用單字檢測、無監督單字聚類、少樣本分類、主動學習等有系統性的機器學習方法。並將會一邊識別古籍，一邊訓練模型，以97.5%的準確率，完成約20萬頁古籍的整體識別。

目前該系統已經能識別逾百本古籍，並有覆蓋逾3萬字的古籍字典。隨著古籍識別規模增加，機器會不斷提升準確率和效率。與專家人工錄入相比，將效率提升近30倍。

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責任編輯：馬意文