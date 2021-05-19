【職場熱話】排公司巴士要分兩條隊 低級職員早到都唔可以上車 網民轟「階級歧視 垃圾文化」

公司位置偏遠，為員工提供公司車接送，本來是員工福利，但估不到坐車都有分職級觀念。有網民在討論區發帖，指最近返新工，但公司階段觀念極重，連坐公司車也只可以讓高級員工上車後，才輪到低級員工上車，令他極度氣憤。

網民在新公司遭遇：

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此帖一出引起網民熱議，普遍看不過眼事主公司的政策，認為不應該用職位來分等級坐車，直言是公司垃圾文化。「未遇過咁弱智的規矩，放工我直接同佢講趕住上堂由得佢」、「我都返過shuttle工，完全唔洗分級，先到先上，雖然係唔會冇位」、「就算階級觀念都唔會做到咁出面，最多有共識讓高層上車先」。

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其他網民回應：

咁高級就揸車啦，一係整架高層專車

高層都要坐shuttle？車都冇架又唔搭的士？

架shuttle撞車點算？如果高級職員請晒病假嘅話 間公司仲行到？

講真嗰句，呢啲文化超級極度嘔心。一係你就分兩架車，咁仲公平啲。又要慳少少濕鳩錢，又要玩大公司階級歧視

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記者：李兆明