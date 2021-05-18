【二手破頂潮】憧憬單位高層向海　上車客破頂價820萬購海灣花園　創同類單位及屋苑成交價新高

第二季新盤接連盈登場帶旺樓市，二手市場更再現破頂成交。利嘉閣地產皇牌屋苑映日灣分行市務經理吳壽文指，荃灣海灣花園近日有海景三房單位以820萬成交，創同類及屋苑成交價雙新高。

成交單位為海灣花園1座高層B室，實用面積約554平方呎，三房間隔，外望開揚海景。買家為上車客，以820萬元破頂價承接，實用面積呎價約14,801元。

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據悉，原業主於2018年4月，以約750萬元購入上述單位，現轉手帳面獲利約70萬元，物業升值約9.3%。

吳壽文補充，上述單位成交價創同類型單位及屋苑新高為，屋苑現時約有4個單位放售，最低入場價由730萬元起。資料顯示，海灣花園由信和置業發展，位於荃灣永順街38號，共有4座，合共提供822伙單位，大部份單位享海景屋苑於1991年建成並入伙，樓齡約30年，設有購物商場及住客會所等配套設施。

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