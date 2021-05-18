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【新股IPO】優然牧業傳啟動預路演 集資8億美元

股樓投資 19:50 2021/05/18

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隨着京東物流（新上市編號：02618）展開招股，到底能否為新股市場增添動力呢？觀乎招股日孖展認購反應不俗，市場總有點期待，亦連隨近日不少準新股都蠢蠢欲動。消息指，優然牧業已啟動預路演，預計下周二（25日）結束，目標集資8億美元。稍早前有消息指，優然牧業計劃在上市前透過融資集資約3億美元。

虛擬貨幣熱潮 竟連姜濤幣、Mirror幣都有 持有人數急增，見【下一頁】

優然牧業前身為內地乳業龍頭伊利股份旗下全資子公司，業務包括生產原料奶及向牧場提供反芻動物養殖產品與服務。在上市前，伊利股份持有優然牧業40%，內地私募基金PAG為公司大股東，持股約42.89%。

延伸閱讀：同程藝龍首季轉虧為盈 股價大升逾一成 大摩指次季指引超市場預期

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記者：張以正

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