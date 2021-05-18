【筍工推介】信和集團招聘日提供1000個職位 有三成工作適合後生仔 副主席黃永光：年輕人是香港未來的希望

疫情下本港失業率處於高位，當中年輕人的失業問題也十分嚴重。信和集團將於5月29日舉辦信和集團招聘日（Sino Group Career Day），提供約1,000個職位，其中三成適合年輕人及應屆畢業生。信和集團副主席黃永光先生表示，年輕人是香港未來的希望及棟樑，對集團及社會的長遠發展和成功非常重要，集團希望為年輕人提供合適的機會。



是次招聘日將於本月底於香港會議展覽中心舉行，信和集團招聘日（Sino Group Career Day），提供約1,000個職位，涵蓋集團各業務範疇，包括物業發展、物業管理服務、酒店款待業、創新科技、可持續發展及其他相關範疇，務求在配合集團發展需要的同時，支持本港經濟復甦，其中有三成職位適合年輕人及應屆畢業生。

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信和集團副主席黃永光先生表示：「是次招聘活動將配合集團的企業文化及業務發展方向，增設更多相關專責職位，以吸納人才。與此同時，年輕人是香港未來的希望及棟樑，他們充滿創意、活力和抱負，對集團及社會的長遠發展和成功非常重要。我們希望為年輕人提供合適的機會，亦透過推展項目讓他們把握大灣區發展的機遇，讓年輕人才能夠發展長遠事業。」



信和集團聯席董事兼人力資源總監廖懿妮女士表示，集團深明年輕人努力追求更美好的將來，是次招聘日將與本港多家大學和青年團體合作，攜手為年輕人帶來更多機遇。活動當日將特設一個「青年區域」。屆時現場將由經驗豐富的人力資源團隊，為參加者提供即場職業諮詢及職位配對建議。年輕人亦可參與『認識自己』環節，透過完成職業性格問卷，了解個人長處，尋找合適職業路向。此外，有意投身酒店及款待相關職位的參加者更可參與「創意工作坊」，由集團的酒店導師主持，透過建構工作場景激發創新思維。

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在招聘日所提供的職位中，約三成適合年輕人申請，當中的「信和實習計劃」對有意投身房地產、酒店或物業管理行業的大學生而言，是踏出第一步的最佳機會。此外，應屆畢業生更可申請集團的「管理培訓生計劃」，在為期20個月的計劃中，集團透過多元化的資源啟發培訓生的潛能，在職場上實踐理想，並提供快速晉升機會。

其中信和旗下位於南區的香港富麗敦海洋公園酒店，將成為本港首間可持續發展的臨海豪華度假酒店。目前項目仍有待完工，集團現正招募人才加入開業團隊。酒店將會成立「Fun Desk」負責構思及設計獨特有趣的活動和計劃，為賓客帶來充滿樂趣和難忘的體驗。「Fun Desk」分為「冒險探索」、「自然保育」和「文化傳承」專責團隊，聘請職位包括負責推廣本地大自然瑰寶以及海洋生物多樣性的「自然保育大使」、分享香港和鄰里社區故事的「文化傳承大使」，以及為尋求刺激和勇於探索的賓客策劃精彩旅程的「冒險探索大使」。

因應現有的社交距離措施，以上招聘日的參加者需要預先網上登記出席，詳情如下。



信和集團招聘日詳情：

日期： 2021年5月29日 時間： 上午11時至下午5時 地點： 香港會議展覽中心展覽廳5G 網站： https://careerday2021.sino.com

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記者：陳詠妍