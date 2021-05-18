【互聯互通】金發局建議將房託基金REIT納入互聯互通　先南向再北向

▲ 金發局相信，將房託基金納入互聯互通，可以令跨境資金更靈活地流入兩地房託資產。

金融發展局發表題為《振興香港房地產投資信託基金市場 — 提升流動性》的研究報告，建議將房託基金（REIT）納入為股市互聯互通計劃下的合資格證券，相關安排初期可先實施南向交易，即容許合資格的內地投資者投資香港房託基金。此外，若交易所買賣基金通（ETF通）日後放行，金發局建議，可考慮將房託ETF納入ETF通下的合資格產品。

可考慮將房託ETF納入ETF通

金發局認為，將房託基金納入互聯互通，可讓合資格的內地投資者有機會參與成熟的離岸房託基金市場，從而進行評估和積累交易經驗，並為日後內地房託基金的發展鋪路。當內地房託基金推出後，有關安排便可擴展為雙向交易，容許本港及國際投資者參與內地市場。

證監推房託基金資產計劃，Webb有意見【下一頁】

金發局相信，將房託基金納入互聯互通，可以令跨境資金更靈活地流入兩地房託資產，支持區內經濟增長及改革，同時在港樹立起地區性房託投資中心的地位。

建議政府推動房託基金產品多元化發展

現時本港上市的房託基金資產大多集中於傳統房地產，報告建議政府推動房託基金產品多元化發展，吸引更多不同領域的房託資產上市，而持有物流倉庫的順豐房託 （02191） 成功在港掛牌，為本港首隻持有物流資產上市的房託基金，相信可減低潛在房託基金發行及中介機構對新資產類別的房託基金的疑惑。

金發局主席李律仁表示，由於環球經濟前景不甚明朗加上持續的低息環境，房託基金憑藉其獨特的風險回報特徵獲得更多投資者青睞，而隨科技改變生活及工作方式，房地產的定義亦應有所更新，香港應當順應新的發展趨勢，重新思考及定位本地房託基金市場的發展，尋求進一步提升香港為相關行業提供融資的能力。

截至去年4月底，香港共有10隻房託上市，總市值約2440億元；當中市值最大為領展 （00823） 。

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編輯：陳韻妍