【筍工推介】1823請臨時客戶服務主任 培訓後日薪達624元

1823聘請臨時客戶服務主任，合約爲期4個月，培訓期間的日薪為576元，而培訓後的日薪會調整至624元。面試將於6月中旬舉行，獲聘者最快須於2021年6月下旬上任，上班地點則會在油麻地、葵涌或荃灣的1823辦公室。

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申請手續：

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申請表格[通用表格第340號(3/2013修訂版)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處各就業中心索取，也可從公務員事務局網站下載。



a) 申請人填妥申請表格後，須連同有關學歷（包括修業成績表副本）及工作證明(如履歷表、僱主信等)等證明文件副本於截止申請日期下午六時或之前送達或郵寄至葵涌貨櫃碼頭路88號永得利廣場1期10樓效率促進辦公室1823行政及支援組，信封面註明「申請非公務員合約效率促進辦公室臨時客戶服務主任(四個月合約) 」。為避免郵件過期或未能成功派遞，在投寄前請確保信封面已清楚寫上正確地址及已貼上足夠郵資。



b) 所有申請人均須在申請表格內詳列所得之工作經驗，包括職位、職責及工作性質。逾時遞交、資料不全、非使用指定的申請表格、以傳真／電郵方式遞交或沒有夾附相關證明文件的申請，將不獲考慮。

聯絡地址：葵涌貨櫃碼頭路88號永得利廣場1期10樓效率促進辦公室1823行政及支援組

查詢電話:2928 6997

截止申請日期(日/月/年) :31/05/2021 17:00

部門網址:http://www.1823.gov.hk

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責任編輯：梁翠麗