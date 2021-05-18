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【大行點睇】大摩下調恒指目標至29200點 看好3大投資主題利好10個板塊 另薦12隻定價能力概念股

股樓投資 23:26 2021/05/18

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大摩發表中國股票半年展望報告，指出對中國股票仍持審慎態度，因盈利修復空間有限、寬鬆環境令毛利承壓及股市流動性持續緊縮，而且互聯網、金融科技及教育行業持續面臨監管不確定性。該行表示，與境外中資股相比更看好A股，因A股相對估值更有優勢及面臨監管不確定性的行業佔比相對較低，而且未來幾年會有更多市場改革以改善A股的可投資性。該行對明年6月恒生指數基本目標價為29200點，較原來下調400點，滬深300指數目標價則為5530點，而MSCI中國指數則料為115點，並料有中高單位數的上升空間。

【大行點睇】8大中資收息股 最新大行評級及目標價一覽  詳情請看【下一頁

大摩指，目前市場有3大主題，分別是通貨再膨脹、私人消費復甦及定價能力，當中最少10個板塊能受益於上述投資主題。

大摩最新看好10大板塊一覽：

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然而大摩亦指，通貨再膨脹導致股份毛利受壓下，亦局限了上調盈利預測的空間，因此推動股份取得絕對回報的，應是定價能力。該行同時推薦12隻定價能力概念股，當中5隻在本港上市。

大摩5大定價能力概念港股一覽：

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餘下7隻定價能力概念股，分別是富途(美：FUTU)、五糧液(深：000858)、東方財富(深：300059)、兆易創新(滬：603986)、中國巨石（滬：600176）、龍蟒佰利（深：002601）和海爾智家Ａ股(滬：600690)。

另外，大摩予互聯網行業評級「遜於大市」，建議減持、醫藥和生物技術板塊評級則由「遜於大市」，上調至「與大市同步」，因集中採購情況相對改善等。

【恒指季檢】恒指周五季檢 中金點名19隻股份 具潛在染藍機會   詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

摩根士丹利（Morgan Stanley，美：MS） 恒生指數 港股

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