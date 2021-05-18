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【港股追蹤】網易首季營業額升逾兩成 遊戲收入增逾一成創新高 每股派息6美仙

股樓投資 19:19 2021/05/18

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網易（09999）收市後公布首季業績，期內營業額按年升20.2%至約205.2億元（人民幣，下同），創歷史新高；純利按年升25%至44.39億元。每股派息0.06美元，每股美國存託股（ADS）派0.3美元股息。網易全日升0.7%，報165港元，成交2.5億港元。

【異動股】內地支持豁免新冠疫苗知識產權 康希諾全日急跌近5%  詳情請看[下一頁]

期內，集團的在線遊戲服務淨收入亦創下新高，按年增11%至150億元；有道淨收入按年增148%至13億元，創新及其他業務淨收入則按年增近40%至42億元。

【大行報告】摩通料第5輪集中採購對中生製藥影響不大　維持「增持」評級　料潛在升幅達五成  詳情請看[下一頁]

網易創辦人丁磊指，上季旗艦游戲保持旺盛的生命力，同時集團亦不斷推出各種新游戲，進一步豐富產品矩陣，未來將面向全球市場推出更多令人心動的新作，有信心可進一步提升網易遊戲的國際影響力。

另外，公司由今年3月2日起的24個月內，可在公開市場回購流通在外的美國存託股和普通股，其總金額不超過20億美元。截至3月底，集團已斥資近1億美元回購約130萬股ADS。

網易大行目標價一覽：

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撰文 : 趙家盈

美元 營業額 每股派息 純利 網易（美：NTES） 遊戲 港股 網易－S（09999）

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