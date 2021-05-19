【梅根翻版】女模拍拖兩年先知愛人係王子 同在倫敦被歧視

美國出生的歐米拉娜，與尼日利亞王子昆勒相遇及戀愛的故事，相當有戲劇性。由相識之始，到陷入熱戀時，歐米拉娜並不知道昆勒的真實身份，直至兩年後才偶然發現對方是王子，最後更有情人終成眷屬。不少人認為兩人的經歷，足以與另一對王室夫婦、英國哈里王子與梅根相提並論。碰巧歐米拉娜參演的紀錄片最近播映，當中收錄她在英國面對的歧視情況，仿如梅根一樣。

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歐米拉娜（Keisha Omilana）是美國出生的非裔人士，16年前首次與尼日利亞王子昆勒（Adekunle "Kunle" Adebayo Omilana）相遇。

當時為模特兒的歐米拉娜，在紐約市尋找試鏡機會，正當她因迷路而感到徬徨之際，在酒店門外與昆勒相遇。昆勒主動向她索取電話號碼，但歐米拉娜斷然拒絕，表明不會隨便把電話號碼交給陌生人。

不過，歐米拉娜再三思考後，認為昆勒言行得體，決定給他一個機會，於是返回酒店外留下聯絡。二人其後正式交往，展開浪漫而超乎預期的約會。

歐米拉娜一直專注發展模特兒事業，與多個國際品牌合作，成為成功的模特兒。兩人交往期間，昆勒都沒有向她透露關於自己的家庭背景，直至兩年後昆勒帶歐米拉娜回尼日利亞見父母時，她才知道原來身邊人是當地的王子。

二人舉行盛大的王室婚禮，婚後亦育有兩名13歲及6歲的小孩，歐米拉娜沒有因為自己的王室身份而放棄自己事業，更認為女性需要獨立自主。

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歐米拉娜表示，自己亦像梅根一樣，於英國倫敦遭受種族歧視。

從紐約移居倫敦後，她與家人已在倫敦的富人區切爾西（Chelsea）生活3年。即使每天主動向鄰居打招呼，但對方的反應卻害怕歐米拉娜會搶劫，一直反應冷淡。有前鄰居更持有先入為主的想法，認為黑人不應該如此富有，質疑為何他們能住進這裡。

歐米拉娜形容英國的歧視與美國不同，相較而言是一種冷暴力，在言談間足以感受到歧視。

責任編輯：郭麗明