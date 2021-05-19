美國有錢人撐加富豪稅 擺明針對貝索斯（多圖）

美國總統拜登計劃加稅，以資助基建刺激經濟，當中包括增加入息稅（最高稅階水平）、資本增值稅、企業稅等與富豪息息相關的稅項。美國一批百萬富翁於美國報稅日發起集會，在亞馬遜創辦人貝索斯這位全球首富的大宅前，促請美國政府落實向富人加稅。集會發起人表示，增加富豪稅有助維持社會運作，並形容貝索斯是美國愚蠢稅制下的典型得益者。

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一批來自名為「愛國百萬富翁」（Patriotic Millionaires）組織的富人，周一（17日）在貝索斯（Jeff Bezos）位於紐約及華盛頓特區的住所門前集會。CNBC報道，組織成員年收入皆超過100萬美元（約7,800萬港元），或擁有超過500萬美元資產（約3,900萬港元）。

據悉集會約有30人參加，並在貝索斯紐約住所門前停放流動車輛廣告，上面寫著「不要廢話，向富人徵稅」（Cut the bullshit. Tax the rich）。

示威者隨後到參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）於華盛頓的住所，以及參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）於紐約的辦公室繼續集會。

集會現場情況

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愛國百萬富翁聯盟董事會主席珀爾斯（Morris Pearl）表示，現今社會富人愈來愈少，窮人愈來愈多，並非可令社會持續運作的方式。

雖然貝索斯早前支持拜登增加企業稅，但旗下企業亞馬遜（Amazon）一直被外界質疑逃稅。

聯盟主席及創始人佩恩（Erica Payne）形容，貝索斯是突顯美國稅制「愚蠢」（idiocy）性質的「最佳代表」（poster child）。佩恩發表聲明表示，要求制度得益者將多餘的財富重新投入制度十分合理，而且十分具有意義。

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亞馬遜對此未有發表任何評論。據《福布斯》（Forbes）統計，貝索斯以逾1,850億美元（約1.4萬億港元）資產成為世界首富，而他一直是增加富豪稅的首要針對目標。

愛國百萬富翁聯盟支持民主黨參議員沃倫（Elizabeth Warren）的富豪稅方案，即向資產逾5,000萬美元（約3.9億港元）人士，每年就其資產價值徵稅2%，對資產逾10億美元（約78億港元）人士，則每年徵稅3%。

責任編輯：李俊儀