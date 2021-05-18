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【疫市營商】騰訊雲與首爾市觀光體育局合作　設計旅遊應用程式「一部手機遊首爾」

商業 19:02 2021/05/18

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雙方期望透過是次合作，振興疫情後首爾的入境旅遊業，建構一個智慧旅遊生態系統。（法新社圖片）

繼上月騰訊雲與仁川旅遊發展局合作，開發智慧旅遊解決方案後。騰訊雲今天宣布與首爾市觀光體育局簽署合作備忘錄。雙方期望透過是次合作，振興疫情後首爾的入境旅遊業，建構一個智慧旅遊生態系統。

是次合作中，會為中國旅客設計及建立一個名為「一部手機遊首爾」的旅遊應用程式，以及智慧旅遊解決方案。首爾市觀光體育局將借助騰訊雲，促進其旅遊服務數碼化，以加強首爾旅遊業的競爭力，和提高其服務質素。

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觀光體育局期望透過計劃，為中國旅客提供度身訂造的首爾旅遊信息和服務，提升到訪南韓觀光的中國旅客數量，協助韓國於疫情後恢復活力，並推動首爾成為世界級旅遊城市。

「一部手機遊首爾」詳情：

1. 提供旅遊產品和服務
其包括預訂首爾酒店、汽車租用、旅遊地圖及GPS定位、網上購物、旅遊門票選購、簽證及退稅服務等。

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2. 實時搜索功能
其設有實時AI推薦功能，搜尋首爾餐館及景點。

3. 線上購票，線下掃描入場
旅客於線上購買門票後，入場時簡單掃描微信QR code，毋須等侯可進入旅遊景點。

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另外，騰訊雲將設計及推出一個小程序，連接首爾當地的商戶及中國旅客。旅客可透過小程序，將喜愛的酒店加入書籤、查看當地天氣預測、探索當地購物、導遊、餐廳、風景及旅遊勝地、下載優惠券、發掘旅遊景點地標和路線，以及在出發前後透過微信小程序辦理退稅手續。

責任編輯：馬意文

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