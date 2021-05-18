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【搜游食誌@iM網欄】專業的廚師團隊 與 LOBMEYR 「碰杯」有約

名人薈萃 22:00 2021/05/18

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隨著眼前的夜幕徐徐掀起，我從心底裏就興奮，迷人的夜景雖然並不陌生，但每次與不同人坐在Ritz Carlton 第102層高俯瞰的美景都總是不一樣，天氣、氛圍是無法標準一致，愛著這份不可預期的忐忑。

 

永遠叫我著魔的香港夜景，隨手拈來的美！

是夜應邀與外子赴心儀音樂之都 - 奧地利經典水晶玻璃品牌LOBMEYR 「碰杯」有約。Ritz Carlton的整體服務、氛圍、食物質素，及坐擁的維多利亞港灣美景，一直都叫人滿意、物有所值，這次更是物超所值，三道菜配NIKKA WHISKY，才HK$700，如非是品牌推廣活動，平常一杯酒精飲品都HK$200。

帶「養」份的LOBMEYR，學懂酒杯器型對美酒的互相呼應。

欣賞品牌方LOBMEYR的細心安排，享受一頓有「養分」的佳餚美酒。酒一向不是我的專長，只是隨心率性，當天他們讓調酒師與出席者分享NIKKA WHISKY「酒」知識外，更將每杯雞尾酒與酒杯器型、材質，深入淺出方式解讀，令我倆好自在，最怕不懂又不好意思地「裝懂」！

份量頗多的前菜 - 煙熏三文魚薄片，奶油辣根紅石榴子。

不管哪個年齡，都是追尋一份「零負擔」的奢華，喜歡是夜首杯NIKKA Coffey Grain Whisky 雞尾酒配上煙熏三文魚、奶油辣根、紅石榴子,「Coffey」是一種可連續蒸餾器的名稱，烈酒常用的蒸餾技術。選用了高身六角型酒杯原來有玄機，作為Starter的搭配，高身杯就是要留有足夠的高度空間配置冰塊，讓橘子、蘋果汁的果香和甜味，能夠先聲奪人，易入口，再帶出醇厚的單麥餘韻，可口清爽。

廚師拿揑得恰到剛好的5成熟，平鐵鑊煎牛肩扒配歐芹菜頭蓉，清新搭配，牛味頗濃。

搭配主菜平鐵牛扒配芹菜頭蓉、牛肝菌蘑菇及羽衣甘藍脆片，是一杯MIYAGIKYO Single Malt WHISKY「宮城峽」單麥混合了清酒、梅酒，將獨有個性的單一麥芽威士忌的濃烈，被梅酒的溫柔「融」化下來，酒量淺的劉伶都好易被「她」騙得追酒喝！尚幸主菜牛扒選用牛肩部位，熟度5成就拿揑得剛好，肉味濃郁，不算是特別焾滑的部位，所以必須咀嚼，從而將混了梅酒的「宮城峽」濃烈調子勻衡過來，用鐵鍋煎，兩面又比較香口，咀嚼牛肩肉時，亦突出了威士忌尾韻口感！

宮城峽單一麥芽威士忌混配梅酒、清酒，帶點温柔的猛烈。

對選用無腳酒杯方面，我則有點疑惑，為著用餐人不容易碰翻酒杯，食主菜是比較花時間，高腳杯相對容易將酒的冰凍度維持在較理想的冷度，無腳杯的保凍溫度是有差，下半杯的威士忌已只餘梅子味而失了「單麥」的那份霸道。

多重質感的蘋果批配雲呢拿雪糕，為這頓温馨晚餐劃上句號。

不要小看一份餐單，它反映了廚師團隊的專業，以蘋果批配雲呢拿雪糕作為結尾是很穩妥的搭配，偏甜的甜品會令是日主角「宮城峽」威士忌置於一旁，果酸微甜的蘋果批帶幾分脆度，上置已開始溶化的雪糕，微滲入批底，質感又起了點變化，簡單而不刻意，剛好！看著那狀似葫蘆不倒翁的酒杯，仿似身邊已帶點微醺的丈夫，微晃的身軀與我並肩而坐，共享了一個久違的浪漫夜！

作者_倪小姿簡介：

做了20幾年「品牌」褓姆，零售就是充滿不可控的挑戰，每個年代都屢遇危機，怎料這次COVID19殺盡全球！公司仍與「疫」同行，細想皆因與「食」結緣；商場、職場都「食」出契機！

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欄名 : 搜游食誌

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