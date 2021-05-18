▲ 【Bitcoin】比特幣上周資金流出創新高 以太幣繼續吸資

路透報導，數碼貨幣管理公司CoinShares 周一公布最新數據，比特幣產品和基金上周資金流出創新高，達9800萬美元，相當於管理資產總額的0.2%，原因是隨着以太幣等發展，投資者對虛擬貨幣的投資趨多元化，加上比特幣價格下跌削弱吸引力。以太幣上周則流入資金2,650萬美元，今年至今流入資金規模達9.1億美元

相對去年投資者向比特幣產品和基金注入156億美元，今年至今則只有43億美元。值得注意的是，最近一週以來，其他加密貨幣也獲得資金加持，例如艾達幣（Cardano）和波卡幣（Polkadot）。

據CryptoCompare資料，比特幣最新報45,449美元，相較4月中旬高位約63,567美元，累計下跌約30%。

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編輯：吳敏芳

