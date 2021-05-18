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【Bitcoin】比特幣上周資金流出創新高　以太幣繼續吸資

股市 18:46 2021/05/18

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【Bitcoin】比特幣上周資金流出創新高　以太幣繼續吸資

路透報導，數碼貨幣管理公司CoinShares 周一公布最新數據，比特幣產品和基金上周資金流出創新高，達9800萬美元，相當於管理資產總額的0.2%，原因是隨着以太幣等發展，投資者對虛擬貨幣的投資趨多元化，加上比特幣價格下跌削弱吸引力。以太幣上周則流入資金2,650萬美元，今年至今流入資金規模達9.1億美元

相對去年投資者向比特幣產品和基金注入156億美元，今年至今則只有43億美元。值得注意的是，最近一週以來，其他加密貨幣也獲得資金加持，例如艾達幣（Cardano）和波卡幣（Polkadot）。

據CryptoCompare資料，比特幣最新報45,449美元，相較4月中旬高位約63,567美元，累計下跌約30%。

相關文章：【Bitcoin】加密貨幣投行：比特幣於未來4至6周料徘徊40000至50000美元　目前正經歷加密區塊鏈的世紀重大變革

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【Bitcoin】「新債王」岡拉克：比特幣是市場投機泡沫典型代表 料仍未見頂

編輯：吳敏芳
 

數碼貨幣 虛擬貨幣 比特幣

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