【港交所新CEO】港交所下周LME亞洲金屬研討會　新CEO歐冠昇主題演講

▲ 港交所下周LME亞洲金屬研討會 新CEO歐冠昇主題演講

李小加去年底離任港交所 （00388） ，港交所新任行政總裁歐冠昇（Alejandro Nicolas Aguzin）將在下周一（5月24日）正式履新。港交所下周二（5月25日）將舉行LME ASIA 2021 亞洲金屬研討會，預告歐冠昇將會發表10分鐘主題演講，料成為歐冠昇執掌港交所後的首場演講。

港交所於今年2月9日宣布，委任摩通私人銀行國際市場行政總裁歐冠昇為集團行政總裁，接任去年離職的李小加，同時是歷來首名非華人舵手。歐冠昇履新後，代理行政總裁戴志堅會繼續出任港交所聯席總裁及首席營運總監。

李小加註冊成立「滴灌通投資」 與東英金融張高波齊任董事，可見【下一頁】

港交所表示，LME ASIA 2021會以網上研討會形式舉行，多名大宗商品市場專業人士將出席研討會，與來自港交所集團、境內外銀行和金融機構的高層代表，會分享對全球商品市場發展趨勢和金屬市場可持續發展的見解，主席史美倫、財庫局局長許正宇都會發言。

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記者：麥德銘