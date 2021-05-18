【Bitcoin】加密貨幣投行：比特幣於未來4至6周料徘徊40000至50000美元　目前正經歷加密區塊鏈的世紀重大變革

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Bitcoin比特幣自被Tesla（美：TSLA）馬斯克（Elon Musk）拒絕作為支付Tesla的貨幣後，比特幣已從高位回落三成，著名對沖基金經理、加密貨幣投資銀行Galaxy Digital創辦人兼行政總裁Michael Novogratz認為，比特幣料繼續承壓，未來4至6周可能繼續在40000至50000美元之間徘徊，全年仍會上漲。
Novogratz稱，Galaxy Digital正在買入比特幣，因看好比特幣不會跌穿42000美元，預期比特幣經過今輪調整後，將再展升浪，而美國證交會於今年底或明年初批准比特幣ETF，將成比特幣升勢的下一催化劑。
馬斯克早前「單字」回應Tesla賣比特幣【下一頁】
馬斯克早前指挖礦耗掉大量化石能源，Novogratz指，字面上理解馬斯的評論，但其他事物如黃金市場、YouTube等都使用大量能源，比特幣不是獨特例子，加密貨幣行業正研究ESG，及如何通過碳抵銷信貸等措施來緩和比特幣影響。
「不要錯過大圖畫中的小圖畫，我們正經歷加密區塊鏈的世紀重大變革，金融基建將會開始重建，而且重建速度將逐漸加快。」
新債王指比特幣是市場投機泡沫【下一頁】
以太幣Ether方面，他認為以太幣正值熱潮之中，相信傳統金融界會更歡迎以太幣，因這是最分散的區塊鏈網絡，預期以太幣於比特幣調整時，大約會於2800至4000美元之間上落，及後再進一步上揚。以太幣今年來累升370%。
至於狗狗幣Doge，他稱，像狗狗幣這種笑話硬幣的興趣激增，而且馬斯克一直在推崇，令大眾更難以認真對待加密貨幣市場。
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編輯：陳韻妍