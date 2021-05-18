【滙豐HSBC】滙豐6分行提供少數族裔開戶便利措施　聘南亞裔任服務大使

▲ 滙豐在6間分行向少數族裔人士提供開立銀行戶口支授，分行內同時有少數族裔背景人士擔任優質服務大使。

HSBC滙豐宣布，今個月起將會在港九新界共6間指定分行，提供多元化的語言支援，便利少數族裔人士開立銀行戶口及獲取基本銀行服務，6間指定分行同時聘用少數族裔人士任服務大使，有需要時協助客戶與分行職員溝通。

合資格的少數族裔人士，可以到指定分行開立港元結單儲蓄戶口，戶口不設最低結存要求，並可申請提款卡，滙豐將豁免向相關客戶收取郵寄結單費用。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如都有親身與少數族裔背景的服務大使交流，了解他們的工作情況，並分享集團如何從多方面推動普及金融。

6間指定分行分別是滙豐香港仔中心、荔枝角道、尖沙咀滙豐大廈、荃灣富華中心、東涌東薈城及元朗滙豐大廈分行。

客戶只須年滿18歲並持有香港身分證，並攜同親友或社福機構職員從旁協助，即可前往指定分行開立戶口。滙豐提供多種語文版本的客戶資訊，包括印度文、尼泊爾文、旁遮普文及烏爾都文。

相關文章：

【理財通】滙豐冀港高淨值客戶盈利5年後倍增 今年增聘至少300財富管理人手

【iBond 2021】券商搶iBond客鬥推優惠 送紅酒戲票及藍籌股

編輯：趙穎妍