Google相簿測試新功能　可按內容類型快速搜尋

▲ 據Android Police報道，Google相簿正在測試一項新的篩查功能，方便用戶可以輕鬆地查找相片及影片。

據Android Police報道，Google相簿正在測試一項新的篩查功能，方便用戶可以輕鬆地查找相片及影片。當用戶在Google Photos中搜索特定任務的照片時，用戶將能夠在如下範圍中進行更精確的查找，例如是影片、自拍、GIF、電影、創作、截圖以及動態照片等。

不過報道指，目前這項功能似乎仍處於僅極少數人可使用到的內測階段，無法從任何市售設備及正式版軟件上見到同樣的篩查選項。此外，該功能可能不限於特定的Google Photos軟件版本，意味著主動權仍掌握在Google的服務器端。

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Android Police的圖片可見，當在Google相簿上搜尋特定人物時，測試者就可以在App的搜尋欄目中輸入相應的查詢內容，進一步過濾搜索​​結果。 例如可以輸入「（指定人物）的自拍照」，然後就可以看到Google Photos自動過濾後呈現的相應內容。

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責任編輯：張寶燕