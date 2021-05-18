Facebook數據私隱　用戶可藉設定加強私隱度

▲ Facebook私隱政策總監Steve Satterfield於簡介會多次澄清，Facebook並沒有轉售用戶數據圖利。

Facebook今舉行網上傳媒簡介會，由Facebook私隱政策總監Steve Satterfield分享有關Facebook的私隱措施及政策（亞太區）。Satterfield除了分享有關Facebook用戶如何自主掌控其網絡私隱外，亦強調Facebook及WhatsApp均不會看到用戶之間的對話。

Facebook用戶近年都可藉不同設定加強私隱度。Satterfield表示，用戶可於私隱設定檢查，控制哪些用戶可看到其內容和資料，並可限制其他用戶如何找到其帳號。用戶亦可在私隱設定及工具中，管理帳戶安全﹑廣告偏好及「您的Facebook 資訊」等。

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同時，不少用戶都有意刪除或隱藏部分舊貼文或相片。Satterfield透露，用戶可於「管理活動」中，查看和管理帖文，刪除或隱藏其帳戶的內容。此外，用戶亦可選擇對象去查看帖子、相片和個人檔案的部分資訊，並可控制誰能使用電郵和手機號碼搜尋自己的帳號。

WhatsApp最近都廣受大眾關注，Satterfield回應指，WhatsApp用戶的對話均有端對端加密，所以平台或後台工作人員都無法查閱對話內容。而用戶於對話中提及某品牌或關鍵字後，即會有相關網上廣告，Satterfield指出，這純粹「巧合」。他另澄清，Facebook並沒有轉售用戶數據圖利。

記者：楊匡然