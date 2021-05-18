  • 31°C
香港時間 : 2021518日 (二) 19:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Facebook數據私隱　用戶可藉設定加強私隱度

科技 18:17 2021/05/18

分享：

Facebook私隱政策總監Steve Satterfield於簡介會多次澄清，Facebook並沒有轉售用戶數據圖利。

Facebook今舉行網上傳媒簡介會，由Facebook私隱政策總監Steve Satterfield分享有關Facebook的私隱措施及政策（亞太區）。Satterfield除了分享有關Facebook用戶如何自主掌控其網絡私隱外，亦強調Facebook及WhatsApp均不會看到用戶之間的對話。

Facebook用戶近年都可藉不同設定加強私隱度。Satterfield表示，用戶可於私隱設定檢查，控制哪些用戶可看到其內容和資料，並可限制其他用戶如何找到其帳號。用戶亦可在私隱設定及工具中，管理帳戶安全﹑廣告偏好及「您的Facebook 資訊」等。

【數碼轉型】本地數據保護意識漸高　備份融安全防護是趨勢

同時，不少用戶都有意刪除或隱藏部分舊貼文或相片。Satterfield透露，用戶可於「管理活動」中，查看和管理帖文，刪除或隱藏其帳戶的內容。此外，用戶亦可選擇對象去查看帖子、相片和個人檔案的部分資訊，並可控制誰能使用電郵和手機號碼搜尋自己的帳號。

WhatsApp最近都廣受大眾關注，Satterfield回應指，WhatsApp用戶的對話均有端對端加密，所以平台或後台工作人員都無法查閱對話內容。而用戶於對話中提及某品牌或關鍵字後，即會有相關網上廣告，Satterfield指出，這純粹「巧合」。他另澄清，Facebook並沒有轉售用戶數據圖利。

記者：楊匡然

相關文章

【網絡安全】亞太企業數據洩露事故激增　報告：管理層低估網絡攻擊威脅
2021/04/06
【網絡安全】亞太企業數據洩露事故激增　報告：管理層低估網絡攻擊威脅
【生物認證】疫情為非接觸式認證系統　帶來新機遇
2021/05/11
【生物認證】疫情為非接觸式認證系統　帶來新機遇
【網絡安全】企業加快偵測內部網絡威脅　警覺性提高
2021/05/08
【網絡安全】企業加快偵測內部網絡威脅　警覺性提高
【數碼轉型】稅務數碼化　為何是全球新趨勢？
2021/04/07
【數碼轉型】稅務數碼化　為何是全球新趨勢？

你可能感興趣

【網絡安全】亞太企業數據洩露事故激增　報告：管理層低估網絡攻擊威脅
19:17 2021/04/06
【網絡安全】亞太企業數據洩露事故激增　報告：管理層低估網絡攻擊威脅
【生物認證】疫情為非接觸式認證系統　帶來新機遇
08:30 2021/05/11
【生物認證】疫情為非接觸式認證系統　帶來新機遇
【網絡安全】企業加快偵測內部網絡威脅　警覺性提高
10:29 2021/05/08
【網絡安全】企業加快偵測內部網絡威脅　警覺性提高
亞太 廣告 廣告 品牌 Facebook WhatsApp

上一篇文章

Google相簿測試新功能　可按內容類型快速搜尋

下一篇文章

【視像會議】Microsoft Teams推免費個人版功能　針對家庭與朋友聯繫
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【機迷優惠】任天堂推出Switch遊戲兌換券　649元買兩款遊戲
【機迷優惠】任天堂推出Switch遊戲兌換券　649元買兩款遊戲
【WhatsApp新條款】WhatsApp新私隱條款今生效　一文看清有哪些限制
【WhatsApp新條款】WhatsApp新私隱條款今生效　一文看清有哪些限制
【終止合作】華為永別Leica鏡頭優勢？傳P50系列為告別作　由小米、Sharp、榮耀取代
【終止合作】華為永別Leica鏡頭優勢？傳P50系列為告別作　由小米、Sharp、榮耀取代
【5G掂唔掂】用戶投訴網速、覆蓋、5G手機功能落差　消委會：宜提升資訊透明度
【5G掂唔掂】用戶投訴網速、覆蓋、5G手機功能落差　消委會：宜提升資訊透明度
【附教學】Zoom虛擬背景大熱　Pixar也推免費創意背景圖
【附教學】Zoom虛擬背景大熱　Pixar也推免費創意背景圖
【WhatsApp】WhatsApp帳戶被盜　用戶應如何自救？
【WhatsApp】WhatsApp帳戶被盜　用戶應如何自救？