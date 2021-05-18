【二手破頂潮】買家怕錯失心水盤　零議價入市馬鞍山迎海‧星灣　兩房價直逼900萬

二手市場旺勢持續數月，不少筍盤都已經被市場消化，各區盤源漸見緊絀。有買家入市心切，睇樓找到心水盤即零議價入市，市場最近錄馬鞍山迎海‧星灣兩房單位以890萬元成交，屬同類成交價新高。美聯物業馬鞍山泓碧分行高級營業經理李天傑表示，迎海‧星灣19座高層D室，實用面積約498平方呎，兩房連儲物房間隔，向西南享開揚景。單位叫價890萬元放售，吸引用家洽商承接。

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李天傑指出，區內盤源緊絀，有買家睇樓多時，見上址連企理裝修，而且景觀不俗，為免錯失入市機會，火速決定承接。雙方零議價下，單位以890萬元易手，實用呎價約17,871元。

據了解，原業主2017年2月以675萬元購入上址，是次轉手帳面獲利約215萬元，升值約31.9%。

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