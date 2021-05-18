Microsoft Teams推出新功能 增設「Together Mode」加強親朋戚友聯繫

Microsoft宣布旗下應用程式Microsoft Teams將推出個人化新功能，這些功能旨在令用戶與親朋好友保持聯繫，以便計劃和組織各種大小的事情。

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Microsoft Teams新增了一系列新功能，例如實時表情符號反應和GIF等。最特別的是，Microsoft Teams新增了一項名為Together Mode，用戶可以使用這模式將任何常規視頻通話轉換為共享的虛擬環境，以幫助使用者感覺自己與家人和朋友在同一個地方，從而使通話更加引人入勝，充滿樂趣並且更加互聯互通。

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Microsoft Teams 的個人功能現已免費提供給世界各地使用。 用戶如果已經在使用Microsoft Teams ，只需單擊您的個人資料即可添加個人帳戶。 新用戶亦可透過Android、iOS裝置以及電腦中下載應用程式。

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責任編輯：羅浩濂