【B站股價】嗶哩嗶哩股東The Capital Group增持近29萬股 價值逾2億元

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【業績│百度】百度首季經調整淨利潤按年增39%至42.97億元人幣 勝預期
「B站」嗶哩嗶哩 （09626） （Bilibili，美：BILI）股東The Capital Group上周五（5月14日），以場內平均價711.612元，並在場外以約91.73元平均代價，買入嗶哩嗶哩股份，合共涉28.7213萬股，惟未披露場內及場外購入股份的數量。以B站當日收市價計算，該批股份價值約2億元。
嗶哩嗶哩首季經調整淨虧損6.66億元人民幣 、有信心高增長【下一頁】
增持後，The Capital Group持有B站Z類股（一股一票）數量將增加至約2116.66萬股，佔公司已發行的Z類股的7.04%，依然少於騰訊 （00700） 持有的約4374.95萬股，以及阿里巴巴 （09988） 旗下淘寶中國持有的2364.57萬股。
嗶哩嗶哩今日收報783元，升3.2%，成交5.54億元。
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編輯：陳健婷