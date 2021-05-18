  • 31°C
香港時間 : 2021518日 (二) 19:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【有相睇】海景向南樓難求　首置客一見傾心　花逾千萬買海之戀兩房單位

股樓投資 18:07 2021/05/18

分享：

2017年，長實（01113）推售旗下荃灣海之戀，當時賣樓場面墟冚，成為當時佳話。值得留意的是，當時不少人指海之戀的銷售情況，與1997年大冧市前夕相若，更有人指歷史只會重演，認為樓價快將大跌。及至今日，即使經歷社會運動、 疫情，樓價也未大跌，而海之戀的兩房造價亦已升穿1,000萬。

美聯物業何振榮說，荃灣西海之戀2期愛炫美5B座高層D室，實用面積534平方呎，兩房間隔，向南享海景，月前開價約1,110萬元放售。代理續說，雖然單位叫價逾千萬元，未能受惠新按保計劃，不可承造高成數按揭，但因單位享開揚海景，加上鄰近大型商場及港鐵站，而且生活配套齊全，及至近期終獲區內首置客承接，雙方議價後，單位終以1,080萬元易手，實用呎價約20,225元。

    點擊圖片放大
    +10
    +9

資料顯示，原業主於2017年9月以約946.1萬元購入上址，現帳面賺約133.9萬元，物業期內升值約14.2%。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 海之戀 荃灣 長實 美聯物業

上一篇文章

【二手破頂潮】買家怕錯失心水盤　零議價入市馬鞍山迎海‧星灣　兩房價直逼900萬

下一篇文章

【職場熱話】工作三年 從未收到稅單 該怎麼辦？ 網民：交稅同死亡都是不能避免的
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【裝修熱話】又係朋友介紹中伏 戶主新入伙公屋 訂造傢俬錯晒位 廁所櫃迫到熱水爐都放唔落
【裝修熱話】又係朋友介紹中伏 戶主新入伙公屋 訂造傢俬錯晒位 廁所櫃迫到熱水爐都放唔落
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【樓市現象】天賦海灣四房雙套3,000萬易手　業主持貨9年帳面僅賺6萬元
【樓市現象】天賦海灣四房雙套3,000萬易手　業主持貨9年帳面僅賺6萬元
【樓市現象】一次過交半年租　本來可安居　怎料業主撻租轉賣！
【樓市現象】一次過交半年租　本來可安居　怎料業主撻租轉賣！
【欲哭無淚】難得抽中竟棄購　黃竹坑站晉環兩買家撻訂　其中一位失逾百萬訂金
【欲哭無淚】難得抽中竟棄購　黃竹坑站晉環兩買家撻訂　其中一位失逾百萬訂金