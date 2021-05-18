【有相睇】海景向南樓難求　首置客一見傾心　花逾千萬買海之戀兩房單位

2017年，長實（01113）推售旗下荃灣海之戀，當時賣樓場面墟冚，成為當時佳話。值得留意的是，當時不少人指海之戀的銷售情況，與1997年大冧市前夕相若，更有人指歷史只會重演，認為樓價快將大跌。及至今日，即使經歷社會運動、 疫情，樓價也未大跌，而海之戀的兩房造價亦已升穿1,000萬。

美聯物業何振榮說，荃灣西海之戀2期愛炫美5B座高層D室，實用面積534平方呎，兩房間隔，向南享海景，月前開價約1,110萬元放售。代理續說，雖然單位叫價逾千萬元，未能受惠新按保計劃，不可承造高成數按揭，但因單位享開揚海景，加上鄰近大型商場及港鐵站，而且生活配套齊全，及至近期終獲區內首置客承接，雙方議價後，單位終以1,080萬元易手，實用呎價約20,225元。

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資料顯示，原業主於2017年9月以約946.1萬元購入上址，現帳面賺約133.9萬元，物業期內升值約14.2%。

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