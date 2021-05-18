【新加坡疫情】增27宗本土個案 賭場群組一人疑染印度變種

新加坡新冠肺炎疫情持續反彈，導致與香港的旅遊氣泡亦被迫再次延期。新加坡周二（18日）宣布，單日新增38宗新冠肺炎確診，其中27宗屬本地感染個案、11宗感染源頭不明。新加坡濱海灣金沙賭場爆發新感染群組，有3名荷官確診，另有一名密切接觸者，初步證實感染印度的變種新冠病毒株。

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新加坡衛生部指，當地單日新增38宗新冠肺炎確診個案，包括11宗輸入個案、27宗屬本土感染、11宗源頭不明，餘下16宗確診與早前的群組有關。此外，當局已隔離14宗社區感染個案。

此外，新加坡濱海灣金沙賭場爆發新感染群組，繼早前有3名荷官確診後，一名與確診者同住的34歲男性於新冠病毒檢測，初步對印度B1617變種新冠病毒株呈陽性反應。

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據悉，該名男子目前無業，與首位確診荷官同住，在上周三（12日）開始發燒及咳嗽，3日後到診所求醫並檢測，初步發現確診。他其後立即被隔離，同時再進行病毒檢測，結果印度變種新冠病毒株呈陽性反應。

新加坡至今累積錄得逾6.1萬宗新冠肺炎確診，當地出現16個感染群組，當中樟宜機場累計有78人染疫，屬規模最大的染疫群組。

責任編輯：郭麗明