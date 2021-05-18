【iBond 2021】輝立接受iBond孖展預訂 早鳥優惠可慳手續費

雖然經紀行現正為京東物流（新上市編號：02618）招股而爭相提供孖展服務，但亦忙於應付另一新戰場，再有券商提早為iBond意向客提供預訂服務，輝立証券（香港）今天（5月18日）正式公布，為iBond預留早鳥優惠。輝立新股認購部市場高級推廣主任劉敏初回應本報查詢指，通脹掛鈎債券於6月1日才正式接受申請，但該行提供早鳥預留認購優惠，認購特定股數可獲手續費優惠。

券商推出最新iBond認購優惠

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劉敏初透露，該行於昨天（5月17日）起開始接受iBond孖展預留，如以十成孖展認購，申請額度由1萬元起，至上限8萬元，有3大選擇，包括：（1）認購1萬元：免按金、利息及手續費；（2）認購2萬至5萬元：免息；只需28手續費（正式認購為38元手續費）；（3）認購6萬至8萬元：免息；只需48元手續費（正式認購為68手續費）。

此外，客戶如以現金認購，則免按金及手續費。

銀行券商爭推iBond認購優惠，邊種途徑最抵？【下一頁】

劉敏初說，客戶對iBond甚感興趣，而當中又以抽8手（即8萬元）最多人申請，可節省廿元手續費。但劉敏初提醒，須注意無論是孖展或現金客，如非電子帳單客戶，另加行政費20元。另方面，信誠證券亦出孖招，除了抽4手零成本外，且設回收保底價。信誠聯席董事張智威解釋，擬以保底價102.8元回購，舉例說，若客戶獲配400股計，以上述作價减面值100元，帳面約賺1120元，再扣除100元手續費及佣金等，約賺1000元。而最終作價以iBond在港交所（00388）首日上市時，當天下午3時50分加權平均價計，以高者為準，務求令客戶以零成本卻享高回報，獲最大利益保障。

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至於輝立另為iBond設「6免」安排，包括：免按金、免利息、免託管費、免到期贖回費、免手續費，以及於輝立交易場首50萬元金額之買盤，免佣及不設平台費，詳情可留意公司網站。

綜觀6券商，盈立證券（uSMART）於上周五（14日）已接受iBond孖展客預訂，限抽5手才免息（每手1萬元）；而英皇證券則以4手為零息上限。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪