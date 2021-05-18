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【同程藝龍 780】同程藝龍首季轉虧為盈 股價大升逾一成 大摩指次季指引超市場預期

股樓投資 17:43 2021/05/18

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同程藝龍（00780）昨日（17日）公布首季業績轉虧為盈，經調整純利更大增2.8倍，加上獲多間大行上調目標價，股價績後造好，今日收報20.2元，大升12.2%，成交額5.9億元。其中摩根士丹利發表研究報告指，集團今年首季收入為16.1億元人民幣，按季下跌11%，較2019年同季則下跌10%，較市場預測高3%，首季經調整純利也較市場預測高19%。

大摩表示，由於積壓需求強勁及成本控制，令同程藝龍今年第二季的收入及經調整純利指引較市場預期分別高9%及15%，意味期內收入較2019年同季增長30%至35%，較首季表現明顯改善，因此維持對其「增持」評級，目標價由22元升至23元。

大行予同程藝龍投資評級及目標價﹕

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記者：郭秀慧

增持 經濟 同程藝龍（00780） 目標價 純利 成交

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