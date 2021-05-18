【同程藝龍 780】同程藝龍首季轉虧為盈 股價大升逾一成 大摩指次季指引超市場預期

同程藝龍（00780）昨日（17日）公布首季業績轉虧為盈，經調整純利更大增2.8倍，加上獲多間大行上調目標價，股價績後造好，今日收報20.2元，大升12.2%，成交額5.9億元。其中摩根士丹利發表研究報告指，集團今年首季收入為16.1億元人民幣，按季下跌11%，較2019年同季則下跌10%，較市場預測高3%，首季經調整純利也較市場預測高19%。

大摩表示，由於積壓需求強勁及成本控制，令同程藝龍今年第二季的收入及經調整純利指引較市場預期分別高9%及15%，意味期內收入較2019年同季增長30%至35%，較首季表現明顯改善，因此維持對其「增持」評級，目標價由22元升至23元。

大行予同程藝龍投資評級及目標價﹕

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧