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【大行報告】摩通料第5輪集中採購對中生製藥影響不大　維持「增持」評級　料潛在升幅達五成

股樓投資 17:58 2021/05/18

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摩根大通發表研究報告指，近日傳出中國第5輪集中採購將正式啟動，不過相信對中生製藥(01177)不會有太大影響，並預計中生的AK105、安羅替尼及布地奈德等創新藥及仿製藥若獲批，將成為未來主要增長動力。

另外，摩通亦指出，市場低估了中生製藥於科興的投資所帶來的正面影響，估計至4月底已售出逾3億劑疫苗，將為中生貢獻不少利潤。

摩通預測中生首季收入將達68億元人民幣，即按年升10%，盈利預期按年升27%至11億元人民幣；全年每股盈利料達0.23元人民幣，高於市場預期的每股0.19元人民幣，維持目標價13.5元及 「增持」評級，現價計潛在升幅逾五成。

大行對中生製藥評級及目標價：

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撰文 : 周兆邦

中國生物製藥（01177） 港股

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