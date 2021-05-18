【台灣有樂@iM網欄】台灣疫情大爆發 民眾自動「封城」抗疫意識高

現在是2021年5月18日下午3點，台灣衞生福利部剛在下午公布今天新增245例確診個案，其中240例是台灣本土感染，5例是境外移入。看到這個本土感染數字，我當然擔心，但我認為只要做好個人防疫措施，少出門，在外戴好口罩，沒事多洗手，減少去人多地方和避免人群接觸，多吃營養食品增強免疫力，我相信有做以上事項，會感染的機會率不高。所以我擔心的並不是自己，而是在最前線保護大眾的所有醫護人員，面對突如其來的疫情爆發，壓力和工作量都會突然增加好幾陪，所以希望所有前線醫護人員在全力投入抗疫的同時，也要好好保護自己，台灣醫護要加油。

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其實從四月份台灣再有本土感染個案以來，台灣社會和民眾對疫情一天比一天緊張，尤其從5月14日（星期五）29例本土感染，到隔天5月15日（星期六）的本土感染大幅度跳升到180例，台北和新北馬上把疫情警戒標準提升至第三級，民眾的反應也立刻提升好幾倍，大家都擔心所以都去囤積物資，超市的即食麵更早早就被搶購一空。但從有疫情以來已經超過一年三個月，在過往的經驗讓我知道台灣的物資是相當充足，台灣政府也呼籲民眾不必太恐慌去囤積大量物資。雖然我自己這幾天沒事都不敢出門，但我自己一個人在台灣生活，所以也需要一些生活必需品，所以這幾天我也曾經去過超市一次，雖然貨架上很多貨品都被搶購，但店員補貨速度亦都相當迅速，所以那些肉和蔬菜等食品我都還是能夠買到。

至於台北的市面，就跟以往我見過的很不一樣。在過去的週末白天的台北，就跟晚上一樣寧靜。平常的週末下午時間，我家外面馬路的車輛可以說是一輛接一輛，但在剛過去的週末下午，我家特別寧靜，從外面傳來的車輛聲音偶爾才會聽到一次，就可想而知在外面的人真的比以往少很多。就算昨天回復上班日，在外的人流還是比平常上班日少很多，台北捷運人流由以往大概150多萬減至50萬左右，街道上的行人在上下班時間也比平常少，反而摩托車的數量比平常多，因為大家為避免跟人群有太多接觸，所以很多人都選擇自己騎乘摩托車上下班。

由網友分享上下班時間市面的照片，就可以看得出市面真的比平常冷清很多。不過自己也體現出台灣人對於今次疫情的警覺及防疫意識都非常高，大家都聽從政府呼籲盡量減少外出及與其他人接觸，所以也被其他國家的網友說就算台灣沒有封城，民眾也自動把城封起來。

在今次疫情再度爆發，其實我也受到一定影響，原本接到一部電影原定六月開拍，因為劇情需要，所以本來這段時間要接受一些訓練，但訓練馬上喊停，電影開拍也延期，所以這段期間我都會乖乖待在家中去製作我自己的YouTube頻道『港仔張啟樂的臺灣生活』的影片。也因為疫情的緣故，我把一個用台灣食材製作香港菜式的影片節目提前上線，希望台灣民眾在防疫期間都可以在家做出港式美食。沒想到影片一推出，就馬上有台灣媒體轉發成新聞，算是我在這個疫情當中的小安慰，也讓我更有動力去繼續製作我的影片。

未來兩個禮拜非常關鍵，在這段期間我也會做好所有防疫措施，如非必要一定不會出門。希望這次疫情真的盡快消失，讓大家可以回復正常生活。