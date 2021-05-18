【加密貨幣熱潮】美監管機構：去年10月至今加密貨幣詐騙損失狂增10倍

比特幣為首的加密貨幣年內大漲，吸引不少散戶入市炒幣，但相關詐騙案件也層出不窮。根據美國聯邦貿易委員會（FTC）數據，自去年10月以來，投資者因加密貨幣詐騙造成的損失超過8,000萬美元，較2019年同期大增10倍。

FTC指自去年10月至今年3月，該機構合共處理了近7,000宗虛擬貨幣投資詐騙，涉及資金8,000萬美元，投資者損失金額中位數為1,900美元。

該機構該特別指出，虛擬貨幣詐騙的方式有很多，當中「贈品詐騙」（giveaway scam）是常見手法之一，通常是假冒幣圈名人，向投資者承諾會將他們給予的虛擬貨幣加倍返還，但事實上最終投資者血本無歸。過去半年時間內，以Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）的名義，假冒者至少騙取了200萬美元。

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编辑：李勝男