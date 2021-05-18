【室內設計】70歲外公為愛孫大顯身手　裝修400呎8人住公屋　一房可放4張床　獲網民激讚：「愛心之作」

香港地少人多，有住屋但也未必擁有個人空間。有70歲外公為了騰出更多空間給孫子，而親自裝修供8人居住的400多平方呎公屋單位，當中更有一房可擺放4張床，獲網民大讚：「好窩心」。

90後趙小姐表示，是次裝修的公屋只有400多平方呎，但居住人數則有9個人，家中有3位分別為6至8歲的小朋友、弟妹及妹夫。由於小朋友的父母工作忙碌，為方便照顧他們，所以便跟外公、外婆同住，「我父母本身同小朋友一齊瞓，每晚都要等小朋友入睡後，才可以休息，否則便有機會『眼光光到天光』。」因此，趙小姐的70歲父親為讓孫子有自己的「小空間」，便萌生親自裝修的想法，「由於外公係裝修師傅，所以趁復活假執一執；翻新後，小朋友可以一人一張床。」

裝修前相片：

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趙小姐指，特意找了設計師商量，並花約半年時間構思，終想到在其中一間房內以碌架床的方式，擺放張單人床和一張雙人床。此外，她的父親日夜趕工，完成所有油漆工程、換地板及間房，「雖然間隔沒有太大轉變，但多了好多空間放小朋友的玩具和書，讓他們擁有自己的『小天地』。」她續指，父親兼任裝修師傳期間，也付出不少汗水，「他每日早上7點起身開工，做到晚上10點，完成清潔之後才入睡。」

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她把翻新後的公屋照片放上Facebook社交群組後，更獲不少網民激讚外公的窩心舉動，「由公公操刀，點睇都系愛心之作」、「有家人做裝修，總可以做到舒適的家」、「佩服外公外婆，有這樣好的父母幾生修到」。

【同場加映】80後夫婦緬懷旅行時光 100萬裝修650呎單位 善用雲石及吊燈 彷似置身酒店：【下一頁】

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責任編輯：黎淑雯

