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【新股IPO】傳東軟醫療計劃香港上市 集資4億至5億美元

股樓投資 19:23 2021/05/18

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曾於去年撤回科創板上市申請的東軟醫療據《彭博社》報道，擬正考慮最快於今年稍後時間來香港上市，計劃集資4億至5億美元（約31億至38.8億港元），不過其上市時間表及集資額尚有變數。

有消息人士透露，公司正在跟其顧問機構洽商，而有關計劃仍在初步階段，發行規模以至上市時間等細節都未有落實。東軟醫療成立於1998年，為一間大型醫學診療設備製造商，主要大型醫學診療設備的研發、生產、銷售及相關解決方案與服務。

公司於去年撤回科創板上市申請時表示，不會放棄IPO，而未來亦會根據新冠肺炎疫情的發展形勢以及市場變化等，考慮重新開啟IPO的推進計劃。

事實上，中證監國際部早於5月12日披露東軟醫療提交的《境外首次公開發行股份（包括普通股、優先股等各類股票及股票派生的形式）審批》材料，而日前公司則向證監會遞交《境外首次公開發行股份（包括普通股、優先股各類股票及股票的派生形式）審批》申請。

【新股IPO】時代天使科技通過上市聆訊 擬集資3億美元　【下一頁

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責任編輯 : 陳子謙

 

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