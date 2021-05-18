黎巴嫩6發炮彈轟邊境 以軍開炮還擊

正值以色列巴勒斯坦局勢持續升級之際，以色列亦與鄰國黎巴嫩亦處關係緊張狀態。以色列軍方表示，黎巴嫩曾向以色列發射6枚炮彈，惟皆未能進入以色列領土。以色列軍方得悉後，已經向黎巴嫩開炮還擊。

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以色列軍方確認，黎巴嫩於周一（17日）曾向以色列發射6枚炮彈。全數炮彈僅在邊境範圍墜毀，並觸發部分邊境地區警報，以色列軍隊隨即要求北部邊境4公里以內的地區，開放防空洞予民眾，無人受傷。

《法新社》記者引述黎巴嫩軍方消息人士證實，數枚火箭砲於黎巴嫩南部發射至以色列。但以色列軍方發言人齊爾伯曼（Hidai Zilberman ）周二（18日）認為，襲擊事件由小部分巴勒斯坦人策劃，與什葉派組織「真主黨」（Hezbollah）沒有關係。由於2014年以巴在加沙地帶衝突期間，黎巴嫩一直向以色列發射火箭炮，故以色列國防部（IDF）預料，黎巴嫩炮火將會持續一段時間。

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聯合國駐黎巴嫩臨時部隊在社交平台Twitter上發文表示，兩國邊境已經平靜，並確認以色列軍方曾向火箭炮發射方向還擊。據傳媒報道，中東各地阿拉伯國家都有抗議，反對以色列驅逐巴勒斯坦人出耶路撒冷及空襲加沙。自以色列與巴勒斯坦衝突升級後，以色列北方鄰國已3度向以色列發射火箭炮。

黎巴嫩真主黨武裝組織上周五（14日）稱，其中1名成員在邊境地區被以色列炮彈炸死。數小時後，敘利亞向以色列發射3枚導彈。以色列軍方確認，其中1枚落入敘利亞境內，另外2枚落入戈蘭高地（Golan Heights）。國際間雖承認戈蘭高地屬敘利亞領土，但美國則認為以色列擁有其主權。

責任編輯：李俊儀