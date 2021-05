【閃‧亮‧人生@iM網欄】從MIRROR和姜濤身上 得到的Inspiration

一票難求!香港男團MIRROR Concert

上星期香港娛樂圈最洗版的一件事情,可算是香港現在最當時得令、至炙手可熱的男團MIRROR在九展開的演唱會,實在一票難求。

拜托了在電視台工作的好友,終於撲到了尾場的門票,聽聞門票炒到過萬元一張,真的有點誇!

老實說,MIRROR這隊男團的作品,雖然我只懂好幾首,除了主打歌《Ignited》和《One and All》外,我的Playlist只有《蝸牛》、《蒙著咀説愛你》、《阿特蘭提斯》、《Master Class》和《迴光物語》這幾首歌。

當初還真擔心聽他們的演唱會,如不太熟他們的歌會覺得悶,但他們的人氣實在強到一個點,作為一個好奇的「C9」,一定要去見識一下為甚麼這班「小鮮肉」會這麼紅。

喜出望外的是,整個演唱會完全沒有冷場。當中有棟篤笑、有團員各自的Solo及唱跳、團隊唱跳曬「6 Packs」腹肌、也有溫馨大合唱以及感人分享環節。總之,一個演唱會需要有的環節應有盡有。

不但是年輕的粉絲們,包括我自己也看得非常投入,全場但凡有機會便與一眾年輕觀眾們站起來拍手和應、歡呼尖叫(我和Fans的分別只是手中沒有拿著LED偶像燈牌而已)...太High了。除了演唱他們「MIRROR」自己的歌外,當中還加插了很多經典好聽但重新編曲的Cantopop,特別驚喜是他們也唱了我近年大愛,鄭秀文的《我們都是這樣長大的》,演繹得很好啊!

看完MIRROR的演唱會,你便會發現,真正的「青春有你」應該是甚麼一回事!

如果你還未知道MIRROR是「邊位」的話,可聽一聽他們今次演唱會的主題曲《All And One》,幾好聽,而且它的歌詞也挺有意思的!

《One and All》MV:

「姜B」小檔案

好吧,就算未聽過MIRROR係乜東東,又或者說不出這男團12個人有邊幾位,但當中的「姜濤」或者「姜B」這個名字,你一定有聽過了吧!還是不認識?!OMG,那我必須要介紹一下這個現在在香港紅到「炸」開的年青歌手!

姜濤(Keung To,出生:1999年4月30日),香港男歌手及演員,現為香港男子組合MIRROR成員、2018年《全民造星》冠軍。2019年「叱咤樂壇生力軍銅奬」及《第42屆十大中文金曲》最有前途新人獎金獎得主。2020年度在香港主要樂壇頒獎禮上,先後奪得《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」及「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎」,為兩項大獎之最年輕得主;並同年度奪得《第43屆十大中文金曲》男歌手銅獎及《Chill Club推介榜年度推介》男歌手銀奬及年度十大歌曲等大獎。

拿了這些獎項,我覺得還未夠「威水」,最厲害的是,這兩年香港的經濟如果大家心中有數,娛樂圈更可以用四個字形容,「非常嚴峻」!做歌手的、做Artist的,在限聚令底下,沒有太多出Show、開concert或商演的機會,絕大部份,都可以説是手停口停。

但姜濤這位年青跳唱歌手簡直是逆市奇葩,單在今年首5個月已為最少為20個品牌拍廣告任代言,而「姜粉」所創造的「姜濤經濟圈」,消費實力不容忽視。在4月30日剛過的22歲生日,據花邊新聞報導,一眾姜糖(即姜濤粉絲的名稱)以$50萬為姜B準備了一系列Happy Keung To Day「應援」活動,當中最轟動的是包起電車刊登車身廣吿變成「姜濤號」,遊走香港島鬧市,更被傳媒指當日的銅鑼灣已改名為「姜濤灣」,其聲勢和影響力實在是一時無兩。

「姜B」由一個200+磅的肥仔、經常被人取笑、經歷同學欺凌、自卑、沒有朋友,然後一步步慢慢走過來,為自己喜歡表演的夢想,決心努力減肥瘦身去掉60多磅肥肉的確不容易。17歲參加內地《快樂男聲》選秀Show落選,在19歲再接再厲,參加了VIUTV《全民造星》真人Show。今次,遇上了一個更好的節目、一個更合適的平台。他經歷多輪淘汰賽後最終獲得冠軍,正式出道,並加入了香港首個最多人的男子組合~MIRROR。

兩代人的鴻溝

我們對年青人常常抱著「不明白他們究竟在想甚麼」的態度?但撫心自問,究竟我們這班大人,又是否有試過去了解時下的年青人呢?

當然,我知道大家看完我寫這篇專欄,未必能改變你對年青人的觀感,或令你認同他們的價值觀。但...若果大家連看也不去看、了解也不去了解,便以鄙視或不屑一看的心態,甚至冷言一句,「MIRROR、姜濤係乜水?」、「點解會紅?」、「成班雜牌軍、MK仔、有咩好睇?」...未了解便去盲踩、去否定,或許這就造成了兩代人的鴻溝!

時代變了,就算喜歡或不喜歡,也要去嘗試了解,甚至要去學習適應新時代的來臨、以開懷的心態去迎接年青新一代的接班。

Wyman黃偉文為姜濤寫的新歌《Master Class》的歌詞,我覺得值得我們反思一下。尤其以下幾句歌詞幾到位...

「年輕怎麼就是錯?

誰不解䆁就恨我?」

「然而一本通書你沒有放下!

咸豐的標準已落伍吧?

潮流?能自創吧!」

「抱歉我決定不似任何人!

你秘訣無謂強贈。

憑我兩腳都可以飛行,

誰還稀罕你封神。

大師班好得很,

不過它非必需品」

來吧,先聽聽這首歌和感受一下歌詞,或許你會對年輕新生代的心態有多一點理解。

《Master Class》MV:

只要有夢想丶凡事可成真

如果你問身邊的人連姜濤是誰?MIRROR是誰?都答不出來,甚至拒絕去認識或承認他們在樂壇、娛樂圈的影響力,連這樣的胸襟也欠奉,思維的固執往往就是這幾代人之間最大的「隔離」。

年青人他們最大的本錢,除了青春,我覺得就是他們的思維模式大多數都較創新、敢破格、有想法。

而作為中青或上一輩的我們,有的本錢則是久經年年月月所累積的經驗、智慧和人脈。如果我們能給予下一代的年青人,有更多的空間、機會、支持、欣賞以及尊重,大家去好好想辦法如何做個Key Connector,諗諗「橋」去跨代共融,攜手創新合作,這才有意義,我們的社會才能前進。

看到香港樂壇有新氣象、香港年青人有新氣息、有新的平台發揮,實在要說聲「今天應該很高興」!

正所謂「行行出狀元」,讀書叻固然好,但不是每個人都是讀書的材料,也不是每個人可做到醫生和律師。只要靠個人努力,無論是跳舞也好、唱歌也好,又或是棟篤笑也好,一個平衡的社會,應該要有不同的平台、不同的出路,給予不同領域的年青人去發揮所長,這是很重要的!

最後想講一句:「只要有夢想,凡事可成真!」

姑勿論大家是否認同他們?大家是否「鏡粉」或「姜粉」?也想在此多謝MIRROR、多謝姜濤在這兩年的黑暗歲月裡,為香港所帶出正能量,也為香港年青一代注入了新的希望!

有希望才會有未來!共勉之!

**

《One And All》歌詞

主唱: MIRROR

作詞:T-Rexx 作曲:吳林峰

編曲:Ariel Lai @emp

監製:Edward Chan

一起相聚

一起鬥咀

一起經歷壯舉

到哪裡始終你我緊隨

一起等待

一起喝采

一起經歷時間的比賽

哪用感慨

誰像你我 未說出口 (藏在眼中 只得你望到-)

亦聽得到

困惑也許 未必解得到

卻令我知道 總會變好

沿途高低伴我走過

同考驗與消磨

假使我 疑惑過

你看透我竟比我多

如不安伴你經過便能硬朗

We are one and all

從不分你跟我

一刻感動 一起抱擁

一刻騷動 誰熱烈跟從

回味片段各種 總使我動容

那熱血的說話 還熱烘

沿途高低伴我走過

同考驗與消磨

假使我 難受過

你看透我竟比我多

如不安 伴你經過 便能硬朗

We are one and all

你共我 對或錯

直說的 或過火…