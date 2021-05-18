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【美股分析】美股牛市還能持續幾耐？　華爾街看法分三派

股樓投資 19:18 2021/05/18

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自去年2月23日觸底反彈以來，美股在過去逾一年的時間內不斷創下新高。不過隨著美國10年期國債收益率走高，市場擔憂通脹升溫或令聯儲局提前收水，對於美股牛市能夠持續多久，華爾街的看法眾說紛紜，大致可分為以下三類：

1.牛市正處於初期

花旗策略師Robert Buckland認為，從企業盈利來看而言，目前市場正處於牛市的起點。受疫情全球大流行影響，全球企盈利情況於去年11月開始觸底反彈，這意味著市場現在正處於企業盈利復甦週期的早期階段。Buckland預測今年企業盈利將大增36%，並為股市提供支持。

2.牛市進入中期

摩根士丹利首席美股策略師Mike Wilson認為，牛市已經進入中期階段，因此他不再推薦周期股等經濟復甦主題的股票，同時看好金融、材料等板塊。Wilson指出，目前企業盈利與估值正展開一場拉鋸戰，預計未來12月內回報溫和。一旦盈利不再顯著增長，市場極有可能出現10%至20%的調整。John Hancock Investment Management策略師Emily Roland也指出，在中期階段，企業的基本面與盈利增長變得更加關鍵。

3.牛市仍處於後期

StoneX分析師Vincent Deluard則認為，美股去年從暴跌到反彈的速度過快，因此市場仍然處於疫情前的同一階段。他指市場上有愈來愈多的新股以較高估值發行，這並非市場見底的信號，同時很多內部人士也在沽貨套現。另外他指在新一輪牛市的初期，散戶通常會抱有質疑態度，但現時顯然並非如此。

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编辑：李勝男

美股 美國聯儲局 美國 通脹

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